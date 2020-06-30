Карпович прокомментировал интерес «Окжетпеса» к лидеру «Иртыша» и казахстанскому защитнику

«Да, нам интересны эти игроки. Но клуб у нас небогатый, все ограничено, пока это на уровне разговоров. Мы много кого хотим, нам необходимо усиление, поскольку есть травмы у ребят. Но ориентируемся на наши возможности, скажу так, нам интересны не только Сартаков и Фонсека», — прокомментировал 39-летний специалист.