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17:30 (мск), источник: Vesti.kz

Карпович прокомментировал интерес «Окжетпеса» к лидеру «Иртыша» и казахстанскому защитнику

Главный тренер «Окжетпеса» Андрей Карпович рассказал корреспонденту Vesti.kz, действительно ли клуб проявляет интерес к защитнику Григорию Сартакову и португальскому легионеру Карлосу Фонсеке. Ранее стало известно, что команда испытывает кадровые трудности перед рестартом сезона.

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«Да, нам интересны эти игроки. Но клуб у нас небогатый, все ограничено, пока это на уровне разговоров. Мы много кого хотим, нам необходимо усиление, поскольку есть травмы у ребят. Но ориентируемся на наши возможности, скажу так, нам интересны не только Сартаков и Фонсека», — прокомментировал 39-летний специалист.

Отметим, что Сартаков и Фонсека выступали за «Иртыш» на старте нынешнего сезона, но после снятия павлодарской команды с чемпионата Казахстана игроки находятся в поисках нового клуба.

В ближайшем туре чемпионата Казахстана, который пройдет 1 июля, «Окжетпес» сыграет в гостях против «Кызыл-Жара». На старте сезона команда из Кокшетау провела три официальных матча, не набрав ни одного очка.

В третьем туре КПЛ также сыграют: «Кайрат» — «Жетысу», «Тобол» — «Каспий», «Кайсар» — «Тараз» и «Ордабасы» — «Шахтер». Тур пропускает «Астана» — в чемпионате после снятия «Иртыша» осталось нечетное количество команд (11).

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