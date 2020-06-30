Карпович прокомментировал интерес «Окжетпеса» к лидеру «Иртыша» и казахстанскому защитнику

«Да, нам интересны эти игроки. Но клуб у нас небогатый, все ограничено, пока это на уровне разговоров. Мы много кого хотим, нам необходимо усиление, поскольку есть травмы у ребят. Но ориентируемся на наши возможности, скажу так, нам интересны не только Сартаков и Фонсека», — прокомментировал 39-летний специалист.
Отметим, что Сартаков и Фонсека выступали за «Иртыш» на старте нынешнего сезона, но после снятия павлодарской команды с чемпионата Казахстана игроки находятся в поисках нового клуба.
В ближайшем туре чемпионата Казахстана, который пройдет 1 июля, «Окжетпес» сыграет в гостях против «Кызыл-Жара». На старте сезона команда из Кокшетау провела три официальных матча, не набрав ни одного очка.
В третьем туре КПЛ также сыграют: «Кайрат» — «Жетысу», «Тобол» — «Каспий», «Кайсар» — «Тараз» и «Ордабасы» — «Шахтер». Тур пропускает «Астана» — в чемпионате после снятия «Иртыша» осталось нечетное количество команд (11).