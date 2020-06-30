Экс-голкипер сборной Аргентины: На месте Сетьена я бы посадил Месси в запас

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18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий От лохматого мальчишки до бородатого лидера команды — один из лучших игроков в истории футбола Лионель Месси за 15 лет в игре сменил множество образов.

«Лионель внутри себя не чувствует себя прежним Месси. Дело не в партнёрах по команде, он всегда играл за “Барселону” в одиночку. Будь я на месте Сетьена, посадил бы Месси в запас», — приводит слова Гатти DonDiario со ссылкой на El Chiringuito de Jugones.