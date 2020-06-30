Экс-голкипер сборной Аргентины: На месте Сетьена я бы посадил Месси в запас
Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Орландо Гатти выразил мнение, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси не демонстрирует игру высокого уровня.
Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Орландо Гатти выразил мнение, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси не демонстрирует игру высокого уровня.
«Лионель внутри себя не чувствует себя прежним Месси. Дело не в партнёрах по команде, он всегда играл за “Барселону” в одиночку. Будь я на месте Сетьена, посадил бы Месси в запас», — приводит слова Гатти DonDiario со ссылкой на El Chiringuito de Jugones.
33-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 27 матчах чемпионата Испании (26 — в основном составе), в которых стал автором 21 забитого мяча (четыре — в основном составе) и отдал 17 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.