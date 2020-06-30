Павлов покинул пост главного тренера ФК «Слуцк»

Виталий Павлов возглавлял «Слуцк» с 2017 года, в котором команда заняла седьмое место в чемпионате Беларуси, что пока является ее лучшим результатом. Нынешний сезон футболисты этой команды начали успешно и после семи туров занимали первое место, набрав 16 очков. Однако затем они не сумели одержать ни одной победы, потерпев шесть поражений в восьми матчах. Сейчас, после 15 туров, находятся на 11-й строке турнирной таблицы, имея 18 очков.