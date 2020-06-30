Павлов покинул пост главного тренера ФК «Слуцк»
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виталий Павлов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Слуцк». Контракт был расторгнут сегодня по соглашению сторон, сообщает корреспондент БЕЛТА.
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виталий Павлов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Слуцк». Контракт был расторгнут сегодня по соглашению сторон, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Виталий Павлов возглавлял «Слуцк» с 2017 года, в котором команда заняла седьмое место в чемпионате Беларуси, что пока является ее лучшим результатом. Нынешний сезон футболисты этой команды начали успешно и после семи туров занимали первое место, набрав 16 очков. Однако затем они не сумели одержать ни одной победы, потерпев шесть поражений в восьми матчах. Сейчас, после 15 туров, находятся на 11-й строке турнирной таблицы, имея 18 очков.
Исполняющим обязанности главного тренера «Слуцка» стал Александр Кончиц, под руководством которого 3 июля команда проведет стартовый поединок второго круга в гостях у мозырской «Славии», также набравшей 18 баллов.
После первого круга 30-го национального первенства лидирует борисовский БАТЭ — 30 очков, на три балла отстает солигорский «Шахтер», по 26 очков имеют гродненский «Неман», минский «Энергетик-БГУ» и «Торпедо-БелАЗ» из Жодино. Матчи 16-го тура пройдут