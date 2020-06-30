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18:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Равнодушных не будет». Главный тренер «Кызыл-Жар СК» сделал заявление перед рестартом КПЛ

Команда возобновит чемпионат домашним матчем.
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Главный тренер «Кызыл-Жар СК» Вячеслав Руснак в интервью клубной пресс-службе рассказал о настрое команды на третий тур казахстанской премьер-лиги.

Завтра, 1 июля, в 18:00 по столичному времени петропавловцы дома примут кокшетауский «Окжетпес». Чемпионат был приостановлен с 16 марта.

«Мы оказались в очень сложной ситуации вне дома. Мы не работаем, и непонятно, что будет дальше. Но я хотел бы отметить, что это время позволило нам еще лучше узнать друг друга, сблизив всех нас. Нам было тяжело, и все друг другу помогали. Надеюсь, в среду мы выйдем на поле единым коллективом.

Футболисты, конечно, молодцы, ведут себя профессионально и выполнили большой объем работы. В первые три дня после возобновления тренировок мы протестировали всех, и результаты нам понравились. Не могу сказать, что мы готовы на сто процентов, но через игры мы наберем эти кондиции. Надеюсь, когда будет тяжело, то ребята проявят характер.

Я очень благодарен руководству клуба за то, что у нас были все условия для тренировок. Мы успели съездить в столицу и потренироваться в хороших условиях. Руководство клуба пошло нам навстречу, чтобы чувствовали себя комфортно. Ребята старались выполнять тот объем работы, который мы им давали. Как все получится — покажут ближайшие игры.

Нам нужна будет ротация, поэтому мы набрали столько футболистов в команду, где на каждой позиции по два человека. Я уверен, что мы сможем хорошо друг друга менять и приносить пользу нашей команде. Поговорив с ребятами, понятно, что они готовы играть каждый третий день, чем сидеть на карантине — все хотят играть в футбол.

С последней игры «Окжетпеса» прошло четыре месяца, возможно, что-то у них поменялось. И у нас, и у них есть травмированные игроки. В любом случае я уверен в одном — равнодушных на поле не будет. Это я могу пообещать нашим болельщикам", — заявил Руснак.

Отметим, что на старте КПЛ «Кызыл-Жар СК» уступил «Астане» (0:4) и сыграл вничью с «Иртышом» (1:1), но результат игры с павлодарцами аннулирован из-за их снятия, а «Окжетпес» потерпел поражения от «Ордабасы» (0:1), «Кайрата» (0:5) и «Кайсара» (0:1).

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