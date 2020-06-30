«Равнодушных не будет». Главный тренер «Кызыл-Жар СК» сделал заявление перед рестартом КПЛ
Команда возобновит чемпионат домашним матчем.
Главный тренер «Кызыл-Жар СК» Вячеслав Руснак в интервью клубной
Завтра, 1 июля, в 18:00 по столичному времени петропавловцы дома примут кокшетауский «Окжетпес». Чемпионат был приостановлен с 16 марта.
«Мы оказались в очень сложной ситуации вне дома. Мы не работаем, и непонятно, что будет дальше. Но я хотел бы отметить, что это время позволило нам еще лучше узнать друг друга, сблизив всех нас. Нам было тяжело, и все друг другу помогали. Надеюсь, в среду мы выйдем на поле единым коллективом.
Футболисты, конечно, молодцы, ведут себя профессионально и выполнили большой объем работы. В первые три дня после возобновления тренировок мы протестировали всех, и результаты нам понравились. Не могу сказать, что мы готовы на сто процентов, но через игры мы наберем эти кондиции. Надеюсь, когда будет тяжело, то ребята проявят характер.
Я очень благодарен руководству клуба за то, что у нас были все условия для тренировок. Мы успели съездить в столицу и потренироваться в хороших условиях. Руководство клуба пошло нам навстречу, чтобы чувствовали себя комфортно. Ребята старались выполнять тот объем работы, который мы им давали. Как все получится — покажут ближайшие игры.
Нам нужна будет ротация, поэтому мы набрали столько футболистов в команду, где на каждой позиции по два человека. Я уверен, что мы сможем хорошо друг друга менять и приносить пользу нашей команде. Поговорив с ребятами, понятно, что они готовы играть каждый третий день, чем сидеть на карантине — все хотят играть в футбол.
С последней игры «Окжетпеса» прошло четыре месяца, возможно,
Отметим, что на старте КПЛ «Кызыл-Жар СК» уступил «Астане» (0:4) и сыграл вничью с «Иртышом» (1:1), но результат игры с павлодарцами аннулирован