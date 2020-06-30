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19:18 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана из польского клуба выбыл до конца сезона

Полузащитник сборной Казахстана и краковской «Вислы» Георгий Жуков выбыл до конца сезона, сообщает официальный сайт польского клуба.

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25-летний футболист получил травму приводящей мышцы. Ему разрешили восстанавливаться вне клуба, но врачи «Вислы» дали свои рекомендации по лечению.

Возвращение Жукова ожидается на первом предсезонном сборе. В «Вислу» казахстанец перешел в ноябре из «Кайрата» и успел провести 13 матчей, при этом в двух последних играх он выходил на замену.

Отметим, что «Висла» борется за выживание. С 41 очком в активе клуб идет на 13-м месте из 16 клубов. До конца сезона клубу осталось провести три игры — последним соперником 14 июля будет «Заглембе».

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