Футболист сборной Казахстана из польского клуба выбыл до конца сезона

25-летний футболист получил травму приводящей мышцы. Ему разрешили восстанавливаться вне клуба, но врачи «Вислы» дали свои рекомендации по лечению.

Возвращение Жукова ожидается на первом предсезонном сборе. В «Вислу» казахстанец перешел в ноябре из «Кайрата» и успел провести 13 матчей, при этом в двух последних играх он выходил на замену.