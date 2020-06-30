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21:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Бавария» завершила сделку по переходу Сане из «Манчестер Сити»

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» завершила сделку по переходу футболиста «Манчестер Сити» Лероя Сане, сообщает Sport1 со ссылкой на Bild.

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Источник: AFP 2020

По информации источника, трансфер 24-летнего немецкого полузащитника обойдется «Баварии» менее чем в 50 миллионов евро. Сане подпишет с мюнхенским клубом пятилетний контракт.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что Сане отказался от предложения продлить контракт с «горожанами». Действующее соглашение хавбека рассчитано до лета 2021 года.

Сане перешел в «Манчестер Сити» из немецкого «Шальке» в 2016 году. Практически весь текущий сезон футболист пропустил из-за разрыва крестообразной связки колена. В составе «Сити» полузащитник стал двукратным чемпионом Англии, выигрывал Кубок страны и дважды Кубок английской лиги.

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