СМИ: «Бавария» завершила сделку по переходу Сане из «Манчестер Сити»

Источник: AFP 2020

По информации источника, трансфер 24-летнего немецкого полузащитника обойдется «Баварии» менее чем в 50 миллионов евро. Сане подпишет с мюнхенским клубом пятилетний контракт.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что Сане отказался от предложения продлить контракт с «горожанами». Действующее соглашение хавбека рассчитано до лета 2021 года.