СМИ: «Бавария» завершила сделку по переходу Сане из «Манчестер Сити»
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» завершила сделку по переходу футболиста «Манчестер Сити» Лероя Сане, сообщает Sport1 со ссылкой на Bild.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» завершила сделку по переходу футболиста «Манчестер Сити» Лероя Сане, сообщает Sport1 со ссылкой на Bild.
По информации источника, трансфер 24-летнего немецкого полузащитника обойдется «Баварии» менее чем в 50 миллионов евро. Сане подпишет с мюнхенским клубом пятилетний контракт.
Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что Сане отказался от предложения продлить контракт с «горожанами». Действующее соглашение хавбека рассчитано до лета 2021 года.
Сане перешел в «Манчестер Сити» из немецкого «Шальке» в 2016 году. Практически весь текущий сезон футболист пропустил