Российский голкипер Митрюшкин покинул футбольный клуб «Сьон»
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российский вратарь Антон Митрюшкин покинул швейцарский футбольный клуб «Сьон», сообщается на сайте команды.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российский вратарь Антон Митрюшкин покинул швейцарский футбольный клуб «Сьон», сообщается на сайте команды.
Как отмечается в сообщении, стороны прекратили трудовые отношения во вторник.
«Мне грустно покидать “Сьон”. У меня были хорошие отношения со всеми, и у меня останутся только положительные воспоминания о клубе, — сказал 24-летнй футболист. — У меня есть несколько вариантов продолжения карьеры, но я еще ничего не решил».
Митрюшкин перешел в «Сьон» из московского «Спартака» в зимнее трансферное окно 2016 года и с тех пор провел за швейцарскую команду 76 официальных матчей. В системе «Спартака» Митрюшкин был с 2009 по 2015 годы и провел за основную команду «красно-белых» четыре матча.