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21:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский голкипер Митрюшкин покинул футбольный клуб «Сьон»

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российский вратарь Антон Митрюшкин покинул швейцарский футбольный клуб «Сьон», сообщается на сайте команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, стороны прекратили трудовые отношения во вторник.

«Мне грустно покидать “Сьон”. У меня были хорошие отношения со всеми, и у меня останутся только положительные воспоминания о клубе, — сказал 24-летнй футболист. — У меня есть несколько вариантов продолжения карьеры, но я еще ничего не решил».

Митрюшкин перешел в «Сьон» из московского «Спартака» в зимнее трансферное окно 2016 года и с тех пор провел за швейцарскую команду 76 официальных матчей. В системе «Спартака» Митрюшкин был с 2009 по 2015 годы и провел за основную команду «красно-белых» четыре матча.

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