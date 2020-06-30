Российский голкипер Митрюшкин покинул футбольный клуб «Сьон»

«Мне грустно покидать “Сьон”. У меня были хорошие отношения со всеми, и у меня останутся только положительные воспоминания о клубе, — сказал 24-летнй футболист. — У меня есть несколько вариантов продолжения карьеры, но я еще ничего не решил».