«Сельта» Смолова потерпела разгромное поражение от «Мальорки»

Встреча в Пальма-де-Мальорке завершилась победой хозяев со счетом 5:1. В составе «Мальорки» дубль сделал Анте Будимир (13-я и 52-я минуты), забивший первый мяч с пенальти, еще по разу отличились Хуан Эрнандес (27-я), Алехандро Посо (40-я) и Сальва Севилья (60-я). У «Сельты» гол в активе Яго Аспаса (50-я, с пенальти). Смолов начал матч на скамейке запасных и вышел на замену после перерыва.