«Сельта» Смолова потерпела разгромное поражение от «Мальорки»
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. «Сельта», за которую выступает футболист сборной России Федор Смолов, на выезде проиграла «Мальорке» в матче 33-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. «Сельта», за которую выступает футболист сборной России Федор Смолов, на выезде проиграла «Мальорке» в матче 33-го тура чемпионата Испании.
Встреча в
«Мальорка» набрала 29 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице Примеры. «Сельта» с 34 баллами располагается на 17-й строчке.
|Висенте Морено
|Оскар Гарсия
|Анте Будимир
|13′
|Яго Аспас
|50′
|Кучо Эрнандес
|27′
|Алехандро Посо(Такэфуса Кубо)
|40′
|Анте Будимир
|52′
|Сальва Севилья(Такэфуса Кубо)
|60′
|1
|Мануэль Родригес Рейна
|13
|Рубен Бланко
|21
|Антонио Райльо
|4
|Нестор Араухо
|24
|Мартин Вальент
48′
|15
|Лукас Оласа
|7
|Алехандро Посо
|21
|Джейсон Мурильо
80′
|12
|Иддрису Баба
|14
|Филип Брадарич
|29
|Кучо Эрнандес
|10
|Яго Аспас
|3
|Лумор Агбеньеню
42′
|20
|Кевин Васкес
71′
|15
|Фран Гамес
89′
|18
|Джозеф Айду
|8
|Сальва Севилья
83′
|5
|Окай Йокушлу
45′
|11
|Лаго Джуниор
|9
|Федор Смолов
|14
|Дани Родригес
74′
|6
|Денис Суарес
28′
|23
|Алейкс Фебас
|3
|Нолито
|26
|Такэфуса Кубо
83′
|12
|Рафинья
71′
|17
|Александр Трайковски
|19
|Габриэль Фернандес
75′
|22
|Анте Будимир
54′75′
|22
|Санти Мина
62′
|19
|Пабло Чаваррия
|23
|Брайс Мендес
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|12
|7
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|11
|16
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)