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30 июня, источник: Спорт РИА Новости

«Сельта» Смолова потерпела разгромное поражение от «Мальорки»

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. «Сельта», за которую выступает футболист сборной России Федор Смолов, на выезде проиграла «Мальорке» в матче 33-го тура чемпионата Испании.

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Источник: AFP 2020

Встреча в Пальма-де-Мальорке завершилась победой хозяев со счетом 5:1. В составе «Мальорки» дубль сделал Анте Будимир (13-я и 52-я минуты), забивший первый мяч с пенальти, еще по разу отличились Хуан Эрнандес (27-я), Алехандро Посо (40-я) и Сальва Севилья (60-я). У «Сельты» гол в активе Яго Аспаса (50-я, с пенальти). Смолов начал матч на скамейке запасных и вышел на замену после перерыва.

«Мальорка» набрала 29 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице Примеры. «Сельта» с 34 баллами располагается на 17-й строчке.

Мальорка
5:1
Первый тайм: 3:0
Сельта
Футбол, Испания, Тур 3330.06.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Iberostar Stadium
Главные тренеры
Висенте МореноОскар Гарсия
Голы
Анте Будимир13′
Яго Аспас50′
Кучо Эрнандес27′
Алехандро Посо(Такэфуса Кубо)40′
Анте Будимир52′
Сальва Севилья(Такэфуса Кубо)60′
Составы команд
1Мануэль Родригес Рейна
13Рубен Бланко
21Антонио Райльо
4Нестор Араухо
24Мартин Вальент
48′
15Лукас Оласа
7Алехандро Посо
21Джейсон Мурильо
80′
12Иддрису Баба
14Филип Брадарич
29Кучо Эрнандес
10Яго Аспас
3Лумор Агбеньеню
42′
20Кевин Васкес
71′
15Фран Гамес
89′
18Джозеф Айду
8Сальва Севилья
83′
5Окай Йокушлу
45′
11Лаго Джуниор
9Федор Смолов
14Дани Родригес
74′
6Денис Суарес
28′
23Алейкс Фебас
3Нолито
26Такэфуса Кубо
83′
12Рафинья
71′
17Александр Трайковски
19Габриэль Фернандес
75′
22Анте Будимир
54′75′
22Санти Мина
62′
19Пабло Чаваррия
23Брайс Мендес
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)12
7Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
2Угловые11
16Фолы12
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяРикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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