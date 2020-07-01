Лионель Месси забил 700-й гол в карьере

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Месси реализовал пенальти на 50-й минуте матча 33-го тура чемпионата Испании против мадридского «Атлетико», который прошел в Барселоне. Счет — 2:2.

На счету 33-летнего аргентинца 630 мячей в составе «сине-гранатовых» и 70 — в составе национальной команды.

Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор непрерывно выступает за «сине-гранатовых».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c642a53cefba83674aa0" data-vnd="c642a53cefba83674aa0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c642a53cefba83674aa0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.