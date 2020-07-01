Лионель Месси забил 700-й гол в карьере
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Футболист испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси забил 700-й гол в карьере, сообщается в официальном микроблоге клуба в Twitter.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Футболист испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси забил 700-й гол в карьере, сообщается в официальном микроблоге клуба в Twitter.
Месси реализовал пенальти на 50-й минуте матча 33-го тура чемпионата Испании против мадридского «Атлетико», который прошел в Барселоне. Счет — 2:2.
На счету 33-летнего аргентинца 630 мячей в составе «сине-гранатовых» и 70 — в составе национальной команды.
Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор непрерывно выступает за «сине-гранатовых».
Вместе с клубом аргентинец выиграл десять чемпионских титулов и шесть Кубков Испании, а также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Кроме того, Месси является шестикратным обладателем «Золотого мяча».