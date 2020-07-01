«Ювентус» победил «Дженоа» и сохранил отрыв в четыре очка от «Лацио» в чемпионате Италии

Источник: Reuters

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий Рассказываем, как живет португалец вместе со своей спутницей Джорджиной Родригес и четырьмя детьми в Турине.

В составе победителей голы забили Пауло Дибала (50-я минута), Криштиану Роналду (57) и Дуглас Коста (73). У проигравших отличился Андреа Пинамонти (76).

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«Ювентус» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 72 очка. На второй строчке располагается «Лацио» (68 очков), «Дженоа» идет на 17-м месте, имея в активе 26 очков после 29 встреч, отрыв от зоны вылета составляет одно очко.

Во вторник «Лацио» в гостях одержал волевую победу над «Торино» со счетом 2:1. Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле забил 29 голов в 29 матчах, он является лучшим бомбардиром турнира, второе место с 24 мячами в 25 играх занимает Роналду.

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В следующем туре «Ювентус» 4 июля на домашнем поле сыграет в дерби с «Торино», а «Дженоа» днем позднее в гостях встретится с «Удинезе».