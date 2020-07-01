«Ювентус» победил «Дженоа» и сохранил отрыв в четыре очка от «Лацио» в чемпионате Италии
ТАСС, 1 июля. Футболисты «Ювентуса» обыграли «Дженоа» со счетом 3:1 в гостевом матче 29-го тура чемпионата Италии.
ТАСС, 1 июля. Футболисты «Ювентуса» обыграли «Дженоа» со счетом 3:1 в гостевом матче 29-го тура чемпионата Италии.
В составе победителей голы забили Пауло Дибала (50-я минута), Криштиану Роналду (57) и Дуглас Коста (73). У проигравших отличился Андреа Пинамонти (76).
«Ювентус» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 72 очка. На второй строчке располагается «Лацио» (68 очков), «Дженоа» идет на 17-м месте, имея в активе 26 очков после 29 встреч, отрыв от зоны вылета составляет одно очко.
Во вторник «Лацио» в гостях одержал волевую победу над «Торино» со счетом 2:1. Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле забил 29 голов в 29 матчах, он является лучшим бомбардиром турнира, второе место с 24 мячами в 25 играх занимает Роналду.
В следующем туре «Ювентус» 4 июля на домашнем поле сыграет в дерби с «Торино», а «Дженоа» днем позднее в гостях встретится с «Удинезе».
Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.
|Давиде Никола
|Маурицио Сарри
|Андреа Пинамонти(Давиде Бираски)
|76′
|Пауло Дибала(Хуан Куадрадо)
|50′
|Криштиану Роналду(Миралем Пьянич)
|56′
|Дуглас Коста(Пауло Дибала)
|73′
|1
|Маттиа Перин
|1
|Войчех Щенсны
|17
|Кристиан Ромеро
|4
|Маттейс де Лигт
|55
|Андреа Мазиелло
80′
|13
|Данилу
|92
|Адама Сумаоро
|19
|Леонардо Бонуччи
45+1′
|85
|Валон Бехрами
|30
|Родриго Бентанкур
|99
|Андреа Пинамонти
|16
|Хуан Куадрадо
|18
|Паоло Гильоне
62′
|5
|Миралем Пьянич
74′
|3
|Антонио Баррека
|8
|Аарон Рэмси
|20
|Лассе Шене
33′45′
|25
|Адриен Рабьо
83′
|8
|Лукас Лерагер
|14
|Блез Матюиди
|27
|Стефано Стураро
58′75′
|7
|Криштиану Роналду
74′
|14
|Давиде Бираски
|21
|Гонсало Игуаин
|29
|Франческо Кассата
70′78′
|10
|Пауло Дибала
83′
|19
|Горан Пандев
|35
|Марко Оливьери
|30
|Андреа Фавилли
7′45′
|33
|Федерико Бернардески
66′
|9
|Антонио Санабрия
|11
|Дуглас Коста
|5
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|4
|Удары (всего)
|18
|2
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|9
|21
|Фолы
|10
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Джанпаоло Кальварезе(Италия)