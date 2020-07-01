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09:12 (мск), источник: ТАСС

«Ювентус» победил «Дженоа» и сохранил отрыв в четыре очка от «Лацио» в чемпионате Италии

ТАСС, 1 июля. Футболисты «Ювентуса» обыграли «Дженоа» со счетом 3:1 в гостевом матче 29-го тура чемпионата Италии.

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Источник: Reuters
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Рассказываем, как живет португалец вместе со своей спутницей Джорджиной Родригес и четырьмя детьми в Турине.

В составе победителей голы забили Пауло Дибала (50-я минута), Криштиану Роналду (57) и Дуглас Коста (73). У проигравших отличился Андреа Пинамонти (76).

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«Ювентус» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 72 очка. На второй строчке располагается «Лацио» (68 очков), «Дженоа» идет на 17-м месте, имея в активе 26 очков после 29 встреч, отрыв от зоны вылета составляет одно очко.

Во вторник «Лацио» в гостях одержал волевую победу над «Торино» со счетом 2:1. Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле забил 29 голов в 29 матчах, он является лучшим бомбардиром турнира, второе место с 24 мячами в 25 играх занимает Роналду.

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В следующем туре «Ювентус» 4 июля на домашнем поле сыграет в дерби с «Торино», а «Дженоа» днем позднее в гостях встретится с «Удинезе».

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.

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Дженоа
1:3
Первый тайм: 0:0
Ювентус
Футбол, Италия, Тур 2930.06.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Luigi Ferraris
Главные тренеры
Давиде НиколаМаурицио Сарри
Голы
Андреа Пинамонти(Давиде Бираски)76′
Пауло Дибала(Хуан Куадрадо)50′
Криштиану Роналду(Миралем Пьянич)56′
Дуглас Коста(Пауло Дибала)73′
Составы команд
1Маттиа Перин
1Войчех Щенсны
17Кристиан Ромеро
4Маттейс де Лигт
55Андреа Мазиелло
80′
13Данилу
92Адама Сумаоро
19Леонардо Бонуччи
45+1′
85Валон Бехрами
30Родриго Бентанкур
99Андреа Пинамонти
16Хуан Куадрадо
18Паоло Гильоне
62′
5Миралем Пьянич
74′
3Антонио Баррека
8Аарон Рэмси
20Лассе Шене
33′45′
25Адриен Рабьо
83′
8Лукас Лерагер
14Блез Матюиди
27Стефано Стураро
58′75′
7Криштиану Роналду
74′
14Давиде Бираски
21Гонсало Игуаин
29Франческо Кассата
70′78′
10Пауло Дибала
83′
19Горан Пандев
35Марко Оливьери
30Андреа Фавилли
7′45′
33Федерико Бернардески
66′
9Антонио Санабрия
11Дуглас Коста
Статистика
5Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
4Удары (всего)18
2Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
2Угловые9
21Фолы10
5Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДжанпаоло Кальварезе(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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