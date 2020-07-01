«Сельта» продлила аренду Смолова до фактического окончания сезона
ТАСС, 1 июля. Испанский футбольный клуб «Сельта» продлил аренду российского нападающего московского «Локомотива» Федора Смолова до фактического окончания сезона. Об этом сообщает
ТАСС, 1 июля. Испанский футбольный клуб «Сельта» продлил аренду российского нападающего московского «Локомотива» Федора Смолова до фактического окончания сезона. Об этом сообщает
Руководство «Сельты» достигло договоренности о продлении соглашений с пятью игроками, в число которых входит Смолов. Контракты футболистов были рассчитаны до 30 июня.
Чемпионат Испании был прерван в марте
Смолов перешел в испанский клуб зимой на правах аренды до конца сезона из московского «Локомотива». В составе команды из Виго 30-летний нападающий провел 12 матчей в чемпионате страны, в которых забил два гола, поразив в гостях ворота мадридского «Реала» (2:2) и дома каталонской «Барселоны» (2:2).
«Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 34 очка в 33 матчах, от зоны вылета клуб из Виго отделяют пять очков.