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9Смолов забил «Барселоне»
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08:54 (мск), источник: ТАСС

«Сельта» продлила аренду Смолова до фактического окончания сезона

ТАСС, 1 июля. Испанский футбольный клуб «Сельта» продлил аренду российского нападающего московского «Локомотива» Федора Смолова до фактического окончания сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: Reuters
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В чемпионате Испании «Барселона» сыграла вничью с «Сельтой». Голом в ворота каталонцев отметился российский нападающий Федор Смолов.

Руководство «Сельты» достигло договоренности о продлении соглашений с пятью игроками, в число которых входит Смолов. Контракты футболистов были рассчитаны до 30 июня.

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Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса и возобновлен 11 июня, последний тур клубы испанского первенства проведут 19 июля.

Смолов перешел в испанский клуб зимой на правах аренды до конца сезона из московского «Локомотива». В составе команды из Виго 30-летний нападающий провел 12 матчей в чемпионате страны, в которых забил два гола, поразив в гостях ворота мадридского «Реала» (2:2) и дома каталонской «Барселоны» (2:2).

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«Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 34 очка в 33 матчах, от зоны вылета клуб из Виго отделяют пять очков.

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