«Сельта» продлила аренду Смолова до фактического окончания сезона

Источник: Reuters

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий В чемпионате Испании «Барселона» сыграла вничью с «Сельтой». Голом в ворота каталонцев отметился российский нападающий Федор Смолов.

Руководство «Сельты» достигло договоренности о продлении соглашений с пятью игроками, в число которых входит Смолов. Контракты футболистов были рассчитаны до 30 июня.

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса и возобновлен 11 июня, последний тур клубы испанского первенства проведут 19 июля.

Смолов перешел в испанский клуб зимой на правах аренды до конца сезона из московского «Локомотива». В составе команды из Виго 30-летний нападающий провел 12 матчей в чемпионате страны, в которых забил два гола, поразив в гостях ворота мадридского «Реала» (2:2) и дома каталонской «Барселоны» (2:2).

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