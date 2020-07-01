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10:41 (мск), источник: Vesti.kz

Матчи третьего тура КПЛ-2020 начнутся с минуты аплодисментов

Матчи третьего тура чемпионата Казахстана по футболу начнутся с минуты аплодисментов в честь всех медицинских работников, которые ежедневно стоят на страже здоровья граждан РК, сообщается на официальном сайте ПФЛК.

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«Казахстанская федерация футбола, Профессиональная футбольная лига Казахстана, клубы — участники чемпионата Казахстана по футболу отдают дань уважения каждому работнику медицинской сферы, которые, ежеминутно рискуя собственными жизнями, находятся на передовой в борьбе с человеческими болезнями, помогают всем нам справляться с трудностями, стараются сделать наши жизни лучше. В столь непростое время им выпало испытание защитить страну во время пандемии вирусной инфекции, которая ранее не была известна человечеству. Медицинские работники справляются с неимоверными нагрузками, без перерыва совершая подвиги во благо общества. Хэштеги #ДәрігерлергеРақмет, #СпасибоВрачам, размещенные на казахстанских стадионах, — это наша благодарность всему медицинскому сообществу, скромный вклад в популяризацию профессии медработника, которая сегодня стала одной из самых главных в мире. Низкий Вам поклон, уважаемые медики! #СпасибоВрачам! #БізБіргеміз!» — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 1 июля, состоятся пять матчей третьего тура КПЛ-2020: «Кызыл-Жар СК» — «Окжетпес», «Кайрат» — «Жетысу», «Тобол» — «Каспий», «Кайсар» — «Тараз» и «Ордабасы» — «Шахтер».

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