«С приходом Вагнера карьера Сейдахмета под угрозой». Жалмагамбетов — о конкуренции в атаке «Кайрата»

«Игроков сборной Бразилии у нас еще не было, это сумасшедший маркетинговый ход со стороны “Кайрата”. Но, опять же, маркетинг спорный в такой ситуации, поскольку болельщиков на стадионе не будет. В игровом плане я согласен с Кайратом Советаевичем по поводу того, что соперники закрываются против “Кайрата”. Вагнер с его техникой даже в свои годы, он одного-двоих будет легко убирать, такой человек в штрафной однозначно будет полезен. Но при этом меня беспокоит положение казахстанских игроков. Очевидно, что с приходом Вагнера еще дальше от основы будет Сейдахмет, он может сесть далеко в запас и его карьера под угрозой. Или, допустим, если Абат Аймбетов присядет, тоже обидно, он явно приходил не для того, чтобы быть запасным. Сейдахмет так еще год-два посидит, а потом ему тяжело будет собраться. Думаю, сейчас ему нужна команда поскромнее, где не будет такого давления и он получит больше доверия, практики», — отметил Жалмагамбетов.