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11:13 (мск), источник: Vesti.kz

«С приходом Вагнера карьера Сейдахмета под угрозой». Жалмагамбетов — о конкуренции в атаке «Кайрата»

Бывший защитник сборной Казахстана Максим Жалмагамбетов в беседе с корреспондентом Vesti.kz объяснил, почему приход Вагнера Лава в «Кайрат» сильно осложнит жизнь казахстанским игрокам атаки. В частности, он считает, что Еркебулану Сейдахмету стоит сменить обстановку из-за давления и конкуренции, которые присутствуют в алматинском клубе.

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Источник: РИА "Новости"

«Игроков сборной Бразилии у нас еще не было, это сумасшедший маркетинговый ход со стороны “Кайрата”. Но, опять же, маркетинг спорный в такой ситуации, поскольку болельщиков на стадионе не будет. В игровом плане я согласен с Кайратом Советаевичем по поводу того, что соперники закрываются против “Кайрата”. Вагнер с его техникой даже в свои годы, он одного-двоих будет легко убирать, такой человек в штрафной однозначно будет полезен. Но при этом меня беспокоит положение казахстанских игроков. Очевидно, что с приходом Вагнера еще дальше от основы будет Сейдахмет, он может сесть далеко в запас и его карьера под угрозой. Или, допустим, если Абат Аймбетов присядет, тоже обидно, он явно приходил не для того, чтобы быть запасным. Сейдахмет так еще год-два посидит, а потом ему тяжело будет собраться. Думаю, сейчас ему нужна команда поскромнее, где не будет такого давления и он получит больше доверия, практики», — отметил Жалмагамбетов.

Напомним, что Вагнер Лав пополнил состав «Кайрата» в конце июня, он будет выступать в команде под девятым номером.

Ближайший матч алматинцы проведут сегодня, 1 июля, против «Жетысу». Это будет первая официальная игра «Кайрата» с марта.

Алибек Кабенов  .

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