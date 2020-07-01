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11:27 (мск), источник: ТАСС

«Рома» продлила аренду футболиста «Арсенала» Мхитаряна

ТАСС, 1 июля. Итальянский футбольный клуб «Рома» продлил аренду армянского полузащитника английского «Арсенала» Генриха Мхитаряна. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.

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Арендное соглашение с футболистом рассчитано до окончания текущего сезона. Также достигнута предварительная договоренность о продлении аренды еще на год.

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«Я очень счастлив, наконец мы пришли к соглашению о продлении аренды и предварительному соглашению на следующий сезон. Я счастлив остаться в “Роме”, потому что еще есть цели, которых я хочу достичь», — приводит слова футболиста пресс-служба команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мхитарян перешел в «Рому» в сентябре 2019 года, за это время он провел в составе команды 19 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. 31-летний полузащитник в разное время выступал также за армянский «Пюник», донецкие «Металлург» и «Шахтер», английский «Манчестер Юнайтед» и германскую «Боруссию» (Дортмунд).

Мхитарян является четырехкратным чемпионом Армении, трижды он стал победителем чемпионата Украины, дважды выиграл Суперкубок Германии. Также он побеждал в Кубке английской лиги, Суперкубке Англии и Лиге Европы.

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