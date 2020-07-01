«Рома» продлила аренду футболиста «Арсенала» Мхитаряна

Арендное соглашение с футболистом рассчитано до окончания текущего сезона. Также достигнута предварительная договоренность о продлении аренды еще на год.

«Я очень счастлив, наконец мы пришли к соглашению о продлении аренды и предварительному соглашению на следующий сезон. Я счастлив остаться в “Роме”, потому что еще есть цели, которых я хочу достичь», — приводит слова футболиста пресс-служба команды.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c642a53cefba83674aa0" data-vnd="c642a53cefba83674aa0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c642a53cefba83674aa0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Мхитарян перешел в «Рому» в сентябре 2019 года, за это время он провел в составе команды 19 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. 31-летний полузащитник в разное время выступал также за армянский «Пюник», донецкие «Металлург» и «Шахтер», английский «Манчестер Юнайтед» и германскую «Боруссию» (Дортмунд).