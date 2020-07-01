Дожди, грозы и штормовое предупреждение. В каких погодных условиях пройдут матчи третьего тура КПЛ

Участники матчей «Тобол» — «Каспий», который будет сыгран в Костанае, и «Кызыл-Жар СК» — «Окжетпес» в Петропавловске столкнутся с низкими для лета температурами воздуха. В первом случае Казгидромет прогнозирует +11 градусов, во втором +12. При этом в Костанайской области объявлено штормовое предупреждение с возможной грозой, градом и ветром до 20 метров в секунду. В Петропавловске также возможны осадки, гроза и туман.

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Три других матча пройдут в более комфортных условиях. «Кайрат» в Алматы примет «Жетысу». Здесь ожидается +20, но облачно и все намекает на осадки.

В Кызылорде, где «Кайсар» сыграет с «Таразом», +22 и солнечно. В Шымкенте встретятся «Ордабасы» и «Шахтер». Соперники сыграют при +23 тепла с переменной облачностью.

Напомним, в период паузы в чемпионате Казахстана, связанной с пандемией коронавируса, павлодарский «Иртыш» из-за финансовых проблем снялся с КПЛ, в результате этого число участников премьер-лиги сократилось до 11.

Этот тур пропустит действующий чемпион Казахстана «Астана». Сейчас столичный клуб возглавляет турнирную таблицу, с которой можно ознакомиться здесь.