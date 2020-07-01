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11:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Приходит уверенность». Казахстанский футболист из европейского чемпионата оценил свою форму

Нападающий «Валмиеры» Самат Сарсенов считает, что его клуб одержал важную победу в матче четвертого тура чемпионата Латвии над ФК «Тукумс 2000» (2:0). Кроме этого, в комментарии корреспонденту Vesti.kz казахстанец оценил свою форму и заявил о желании работать над собой еще усерднее.

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«Чувствую себя хорошо, приходит уверенность. Остается работать и работать, нужно продолжать трудиться. И самое главное, надо полностью отдаваться в играх. Что касается команды, то могу сказать, что мы набрали очень важные очки. До этого после двух поражений подряд было эмоционально тяжело. Поэтому мы довольны положительным результатом в последних играх. Набираем ход, продолжаем борьбу и на этом фоне нужно двигаться дальше», — заявил Сарсенов.

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«Валмиера» с четырьмя очками поднялась на восьмое место из десяти в турнирной таблице.

Напомним, в феврале казахстанец перешел в латвийский клуб, за который в официальных матчах дебютировал 15 июня. В последней игре он провел на поле все 90 минут. Для казахстанца это четвертая встреча в составе «Валмиеры».

23-летний этнический казах Сарсенов родился в городе Новотроицке в Оренбургской области. Первым его клубом в 2013 году стала местная «Носта». В сезоне-2016/17 он выступал за дубль «Оренбурга», после чего подписал соглашение с «Кайратом».

Выступая в составе «желто-черных», Сарсенов получил гражданство Казахстана. На его счету два официальных матча за молодежную сборную в квалификации на Евро-2019. В игре с Болгарией (1:1) уроженец России вышел на замену, а встречу с Францией (0:3) начал в стартовом составе.

Алишер Абдулин

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