Чемпионат Китая по футболу начнется 25 июля
ТАСС, 1 июля. Китайская футбольная ассоциация (CFA) приняла решение начать розыгрыш национального первенства 25 июля. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на
ТАСС, 1 июля. Китайская футбольная ассоциация (CFA) приняла решение начать розыгрыш национального первенства 25 июля. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на
Изначально старт сезона был запланирован на 22 февраля, но матчи были отложены на неопределенный срок
Все матчи чемпионата пройдут без зрителей, 16 команд будут разделены на две группы, четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.