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11:58 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат Китая по футболу начнется 25 июля

ТАСС, 1 июля. Китайская футбольная ассоциация (CFA) приняла решение начать розыгрыш национального первенства 25 июля. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на пресс-службу организации.

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Источник: Reuters

Изначально старт сезона был запланирован на 22 февраля, но матчи были отложены на неопределенный срок из-за коронавируса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Все матчи чемпионата пройдут без зрителей, 16 команд будут разделены на две группы, четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф. Клубы, занявшие последние места, сыграют друг с другом за сохранение места в высшей лиге. Даты начала сезона в низших лигах чемпионата пока не определены.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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