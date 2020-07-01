Голкипер минского «Динамо» Даниил Шапко впервые попал в сборную тура чемпионата Беларуси

В победном выездном поединке 15-го тура с борисовским БАТЭ 19-летний вратарь несколько раз спасал свою команду в, казалось бы, безнадежных ситуациях и в итоге помог «Динамо» одержать победу со счетом 2:0. Даниил Шапко провел лишь второй матч в основном составе минчан и оба раза не пропускал мячей.
В число 11 лучших футболистов минувшего тура попал еще один минский динамовец Михаил Козлов, а также Павел Забелин, Андрей Васильев (оба — «Неман», Гродно), Алексей Ковтун, Владислав Васильев (оба — «Рух», Брест), Василий Совпель, Джасурбек Яхшибоев, Виталий Устинов («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Александр Джигеро («Смолевичи»), Момо Янсане («Ислочь», Минский район).
Лучшим игроком заключительного тура первого круга 30-го национального первенства был признан Джасурбек Яхшибоев, который возглавляет список лучших снайперов, забив девять мячей.
Турнирное положение: БАТЭ (Борисов) — 30 очков (15 матчей), «Шахтер» (Солигорск) — 27 (15), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 26 (15), «Неман» — 26 (14), «Торпедо-БелАЗ» — 26 (15), «Динамо» (Брест) — 25 (15), «Динамо» (Минск) — 23 (15), «Ислочь» (Минский район) — 23 (15), «Витебск» — 21 (15), «Рух» (Брест) — 19 (15), «Слуцк» — 18 (15), «Славия» (Мозырь) — 18 (15), «Городея» — 15 (15), «Минск» — 14 (13), «Смолевичи» — 10 (14), «Белшина» (Бобруйск) — 6 (15).
В следующем туре встречаются:
3 июля «Славия» — «Слуцк», «Смолевичи» — «Динамо» (Брест);.
4 июля БАТЭ — «Энергетик-БГУ», «Городея» — «Витебск», «Неман» — «Ислочь»;.
5 июля «Минск» — «Белшина», «Торпедо-БелАЗ» — «Шахтер», «Рух» — «Динамо» (Минск).