Голкипер минского «Динамо» Даниил Шапко впервые попал в сборную тура чемпионата Беларуси

В победном выездном поединке 15-го тура с борисовским БАТЭ 19-летний вратарь несколько раз спасал свою команду в, казалось бы, безнадежных ситуациях и в итоге помог «Динамо» одержать победу со счетом 2:0. Даниил Шапко провел лишь второй матч в основном составе минчан и оба раза не пропускал мячей.