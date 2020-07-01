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12:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Каспий» выставит резервный состав на матч с «Тоболом» из-за недомогания игроков

Актауский «Каспий» выставит резервный состав на гостевой матч третьего тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

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Сегодня, 1 июля, состоится рестарт КПЛ. «Каспий» в 18:00 должен сыграть в Костанае против «Тобола».

«Сегодня мы будем играть практически вторым составом. Так сложились обстоятельства, что многие игроки по причине недомогания остались в Актау. Но зато у нас есть возможность дать шанс молодым игрокам, дублерам проявить себя в сегодняшней игре. Надеюсь, они воспользуются этим шансом», — сообщил ассистент главного тренера «Каспия» Йован Голич.

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