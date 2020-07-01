«Каспий» выставит резервный состав на матч с «Тоболом» из-за недомогания игроков

«Сегодня мы будем играть практически вторым составом. Так сложились обстоятельства, что многие игроки по причине недомогания остались в Актау. Но зато у нас есть возможность дать шанс молодым игрокам, дублерам проявить себя в сегодняшней игре. Надеюсь, они воспользуются этим шансом», — сообщил ассистент главного тренера «Каспия» Йован Голич.