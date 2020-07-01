Два клуба лишились главных тренеров на первые матчи после возобновления КПЛ
Главные тренеры двух казахстанских команд пропустят матчи третьего тура казахстанской
Главные тренеры двух казахстанских команд пропустят матчи третьего тура казахстанской
Так, наставник «Каспия» Срджан Благоевич по состоянию здоровья не полетел в Костанай на матч с «Тоболом», оставшись в Актау.
Его заменит ассистент Йован Голич.
Ранее стало известно, что дисквалификацию получил главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский за нецензурную брань в адрес официальных представителей матча второго тура «Шахтер» — «Кайрат» (1:0).
По этой причине он также пропустит сегодняшнюю домашнюю игру с «Жетысу». Исполнять обязанности главного тренера «Кайрата» будет его помощник Кирилл Кекер.
Матчи «Тобол» — «Каспий» и «Кайрат» — «Жетысу» начнутся в 18:00 по времени