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10«Сочи» разгромил молодежь «Ростова»
12:54 (мск), источник: Vesti.kz

Два клуба лишились главных тренеров на первые матчи после возобновления КПЛ

Главные тренеры двух казахстанских команд пропустят матчи третьего тура казахстанской премьер-лиги, сообщает KazFootball.kz.

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Так, наставник «Каспия» Срджан Благоевич по состоянию здоровья не полетел в Костанай на матч с «Тоболом», оставшись в Актау.

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Его заменит ассистент Йован Голич.

Ранее стало известно, что дисквалификацию получил главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский за нецензурную брань в адрес официальных представителей матча второго тура «Шахтер» — «Кайрат» (1:0).

По этой причине он также пропустит сегодняшнюю домашнюю игру с «Жетысу». Исполнять обязанности главного тренера «Кайрата» будет его помощник Кирилл Кекер.

Матчи «Тобол» — «Каспий» и «Кайрат» — «Жетысу» начнутся в 18:00 по времени Нур-Султана.

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