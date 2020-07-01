Два клуба лишились главных тренеров на первые матчи после возобновления КПЛ

Так, наставник «Каспия» Срджан Благоевич по состоянию здоровья не полетел в Костанай на матч с «Тоболом», оставшись в Актау.

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Его заменит ассистент Йован Голич.

Ранее стало известно, что дисквалификацию получил главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский за нецензурную брань в адрес официальных представителей матча второго тура «Шахтер» — «Кайрат» (1:0).

По этой причине он также пропустит сегодняшнюю домашнюю игру с «Жетысу». Исполнять обязанности главного тренера «Кайрата» будет его помощник Кирилл Кекер.