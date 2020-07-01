Во втором дивизионе чемпионата Англии не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

Тестирование прошли 2798 игроков и сотрудников 24 клубов.
Программа тестирования будет продолжена с частотой один раз в неделю, о результатах EFL будет информировать каждую среду. Ранее коронавирус был выявлен у 32 человек, «Халл», «Блэкберн» и «Фулхэм» сообщали, что представители их клубов были инфицированы.
Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновлен 20 июня. В настоящее время проходит 40-й тур из 46. Таблицу возглавляет «Лидс», вторым идет «Вест Бромвич» (первые два места дают право напрямую пробиться в высший дивизион).