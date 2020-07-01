Во втором дивизионе чемпионата Англии не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

Программа тестирования будет продолжена с частотой один раз в неделю, о результатах EFL будет информировать каждую среду. Ранее коронавирус был выявлен у 32 человек, «Халл», «Блэкберн» и «Фулхэм» сообщали, что представители их клубов были инфицированы.