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15:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лондонский «Арсенал» продлил контракт с 18-летним вингером Букайо Сака

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» подписал новый долгосрочный контракт с английским футболистом Букайо Сака, сообщается на сайте команды.

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Срок соглашения с 18-летним игроком, выступающим на позиции защитника и вингера, не уточняется.

Во время загрузки произошла ошибка.

Воспитанник академии «канониров» Сака дебютировал за основную команду «Арсенала» в матче Лиги Европы в ноябре 2018 года. В текущем сезоне он провел 21 матч в чемпионате Англии.

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