Лондонский «Арсенал» продлил контракт с 18-летним вингером Букайо Сака
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» подписал новый долгосрочный контракт с английским футболистом Букайо Сака, сообщается на сайте команды.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» подписал новый долгосрочный контракт с английским футболистом Букайо Сака, сообщается на сайте команды.
Срок соглашения с 18-летним игроком, выступающим на позиции защитника и вингера, не уточняется.
Воспитанник академии «канониров» Сака дебютировал за основную команду «Арсенала» в матче Лиги Европы в ноябре 2018 года. В текущем сезоне он провел 21 матч в чемпионате Англии.