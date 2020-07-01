Лондонский «Арсенал» продлил контракт с 18-летним вингером Букайо Сака

Срок соглашения с 18-летним игроком, выступающим на позиции защитника и вингера, не уточняется.

Воспитанник академии «канониров» Сака дебютировал за основную команду «Арсенала» в матче Лиги Европы в ноябре 2018 года. В текущем сезоне он провел 21 матч в чемпионате Англии.