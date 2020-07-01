В чешском клубе прокомментировали возможный трансфер игрока в «Кайрат»

На днях «Сигма» подписала опытного защитника Романа Губника, в связи с этим возник вопрос, продадут ли другого центрдефа Эмелку в «Кайрат».
На этот вопрос порталу Efotbal.cz ответил спортивный директор клуба Ладислав Минарж: «На этом этапе нет ничего нового. Но все может случиться, и мы должны быть к этому готовы».
Отметим, что «Кайрат» остро нуждается в приобретении центрального защитника, поскольку у алматинцев лишь два игрока на эту позицию — Нуралы Алип и Раде Дугалич.
25-летний Эмелка всю карьеру проводит в родной «Сигме». В чемпионате Чехии-2019/20 на его счету три гола в 28 матчах. В 2018 году Эмелка дважды попадал в заявку на товарищеские игры сборной Чехии, но на поле не выходил. Трансферная стоимость игрока составляет 800 тысяч евро.