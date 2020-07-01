В чешском клубе прокомментировали возможный трансфер игрока в «Кайрат»

На днях «Сигма» подписала опытного защитника Романа Губника, в связи с этим возник вопрос, продадут ли другого центрдефа Эмелку в «Кайрат».

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На этот вопрос порталу Efotbal.cz ответил спортивный директор клуба Ладислав Минарж: «На этом этапе нет ничего нового. Но все может случиться, и мы должны быть к этому готовы».

Отметим, что «Кайрат» остро нуждается в приобретении центрального защитника, поскольку у алматинцев лишь два игрока на эту позицию — Нуралы Алип и Раде Дугалич.