КПЛ снова остановят? Токаев сообщил о плане правительства по введению жесткого карантина в Казахстане

Источник: AP 2020

Завтра, 2 июля, состоится заседание межведомственной комиссии по борьбе с коронавирусом (МВК).

«Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление). Завтра после заседания МВК министр здравоохранения выступит с разъяснениями», — написал Токаев в твиттере.

По последним данным, в Казахстане зафиксировано 22 308 случаев заражения коронавирусом COVID-19, выздоровели 13 558 человек, умерли 188.