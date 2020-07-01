КПЛ снова остановят? Токаев сообщил о плане правительства по введению жесткого карантина в Казахстане
Правительство Казахстана предложило ввести 14-дневный жесткий карантин с 5 июля. Об этом сообщил президент страны
Правительство Казахстана предложило ввести 14-дневный жесткий карантин с 5 июля. Об этом сообщил президент страны
Завтра, 2 июля, состоится заседание межведомственной комиссии по борьбе с коронавирусом (МВК).
«Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление). Завтра после заседания МВК министр здравоохранения выступит с разъяснениями», — написал Токаев в твиттере.
По последним данным, в Казахстане зафиксировано 22 308 случаев заражения коронавирусом COVID-19, выздоровели 13 558 человек, умерли 188.
На 5 июля запланировано проведение матчей четвертого тура казахстанской