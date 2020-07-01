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17:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» вырвал победу над «Каспием» и догнал «Астану» в КПЛ

Гости из-за болезни приехали без тренера.

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Источник: Instagram

Костанайский «Тобол» победил актауский «Каспий» в домашнем матче третьего тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра прошла сегодня, 1 июля, и завершилась со счетом 2:0.

Оба гола случились в концовке. На 84-й минуте у «Тобола» отличился капитан Азат Нургалиев, а на 89-й забил форвард Оралхан Омиртаев.

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Отметим, что «Каспий» из-за болезни футболистов выставил резервный состав, а в Костанай не поехал главный тренер Срджан Благоевич.

На старте сезона «Тобол» победил «Шахтер» (3:1) и сыграл вничью с «Жетысу» (0:0), а «Каспий» потерпел поражения от «Жетысу» (0:2) и «Астаны» (2:3).

Набрав семь очков, «Тобол» поднялся на третье место и догнал «Астану», а лидирует «Кайрат» — девять баллов. На предпоследнем, 10-м, месте идет «Каспий», который, как и «Окжетпес», проиграл все три матча в сезоне.

Напомним, что КПЛ была приостановлена с 16 марта. В матчах теперь разрешено по пять замен для одной команды и установлен специальный медицинский протокол.

Четвертый тур КПЛ должен пройти 5 июля, но сегодня стало известно о планах правительства РК ввести жесткий 14-дневный карантин.

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