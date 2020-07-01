«Арсенал» разгромил худшую команду АПЛ и вышел на седьмое место

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Встреча прошла в среду, 1 июля, и завершилась со счетом 4:0 в пользу лондонцев. В составе победителей дублем отметился Пьер-Эмерик Обамеянг. Еще по голу на свой счет записали Гранит Джака и Седрик.

Победа позволила «Арсеналу» набрать 46 очков и выйти на седьмое место в чемпионате. В активе худшей команды АПЛ «Норвича» 21 очко, команда находится на последней, 20-й позиции.