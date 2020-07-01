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22:08 (мск), источник: Lenta.Ru

«Арсенал» разгромил худшую команду АПЛ и вышел на седьмое место

«Арсенал» на своем поле разгромил «Норвич» матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в среду, 1 июля, и завершилась со счетом 4:0 в пользу лондонцев. В составе победителей дублем отметился Пьер-Эмерик Обамеянг. Еще по голу на свой счет записали Гранит Джака и Седрик.

Победа позволила «Арсеналу» набрать 46 очков и выйти на седьмое место в чемпионате. В активе худшей команды АПЛ «Норвича» 21 очко, команда находится на последней, 20-й позиции.

В следующем туре «Арсенал» 4 июля на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном». «Норвич» в тот же день на своем поле примет «Брайтон».

Арсенал
4:0
Первый тайм: 2:0
Норвич
Футбол, Англия, Тур 321.07.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель АртетаДаниэль Фарке
Голы
Пьер-Эмерик Обамеянг33′
Гранит Джака(Пьер-Эмерик Обамеянг)37′
Пьер-Эмерик Обамеянг67′
Седрик Суариш81′
Составы команд
26Эмилиано Мартинес
63′
1Тим Крул
3Киран Тирни
2Макс Ааронс
23Давид Луиз
4Бен Годфри
31Сеад Колашинац
12Джамал Льюис
8Дани Себальос
23Кенни Маклин
27′
34Гранит Джака
27Александр Теттей
2Эктор Бельерин
77′
7Лукас Рупп
31′76′
17Седрик Суариш
8Марио Вранчич
86′
20Шкодран Мустафи
45′
14Тодд Кантуэлл
75′
16Роб Холдинг
18Марко Штиперманн
90+2′
9Александр Ляказетт
76′
19Том Трибулль
45′
30Эдвард Нкетиа
11Онель Эрнандес
14Пьер-Эмерик Обамеянг
82′
17Эмилиано Буэндия
45′
19Николя Пепе
20Йосип Дрмич
24Рис Нелсон
58′
22Теему Пукки
45′
28Джозеф Уиллок
35Адам Ида
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)8
8Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
10Фолы10
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяПитер Бэнкес(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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