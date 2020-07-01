«Арсенал» разгромил худшую команду АПЛ и вышел на седьмое место
«Арсенал» на своем поле разгромил «Норвич» матче 32-го тура Английской
«Арсенал» на своем поле разгромил «Норвич» матче 32-го тура Английской
Встреча прошла в среду, 1 июля, и завершилась со счетом 4:0 в пользу лондонцев. В составе победителей дублем отметился
Победа позволила «Арсеналу» набрать 46 очков и выйти на седьмое место в чемпионате. В активе худшей команды АПЛ «Норвича» 21 очко, команда находится на последней, 20-й позиции.
В следующем туре «Арсенал» 4 июля на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном». «Норвич» в тот же день на своем поле примет «Брайтон».
|Микель Артета
|Даниэль Фарке
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|33′
|Гранит Джака(Пьер-Эмерик Обамеянг)
|37′
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|67′
|Седрик Суариш
|81′
|26
|Эмилиано Мартинес
63′
|1
|Тим Крул
|3
|Киран Тирни
|2
|Макс Ааронс
|23
|Давид Луиз
|4
|Бен Годфри
|31
|Сеад Колашинац
|12
|Джамал Льюис
|8
|Дани Себальос
|23
|Кенни Маклин
27′
|34
|Гранит Джака
|27
|Александр Теттей
|2
|Эктор Бельерин
77′
|7
|Лукас Рупп
31′76′
|17
|Седрик Суариш
|8
|Марио Вранчич
86′
|20
|Шкодран Мустафи
45′
|14
|Тодд Кантуэлл
75′
|16
|Роб Холдинг
|18
|Марко Штиперманн
90+2′
|9
|Александр Ляказетт
76′
|19
|Том Трибулль
45′
|30
|Эдвард Нкетиа
|11
|Онель Эрнандес
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
82′
|17
|Эмилиано Буэндия
45′
|19
|Николя Пепе
|20
|Йосип Дрмич
|24
|Рис Нелсон
58′
|22
|Теему Пукки
45′
|28
|Джозеф Уиллок
|35
|Адам Ида
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Питер Бэнкес(Англия)