«Милан» благодаря автоголу ушел от поражения в матче чемпионата Италии со СПАЛом
ТАСС, 2 июля. СПАЛ сыграл вничью с «Миланом» со счетом 2:2 в домашнем матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС, 2 июля. СПАЛ сыграл вничью с «Миланом» со счетом 2:2 в домашнем матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
Мячи у хозяев забили Маттиа Валоти (13-я минута) и Серджо Флоккари (30), за гостей отличился Рафаэл Леау (79), на четвертой добавленной ко второму тайму минуте защитник хозяев Франческо Викари забил мяч в свои ворота.
На 38-й минуте судья после просмотра видеоповтора отменил гол защитника гостей Алексиса Салемакерса. На 43-й минуте арбитр удалил полузащитника хозяев Марко Д'Алессандро. Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович впервые с марта появился на поле.
«Милан» мог потерпеть второе в истории поражение от СПАЛа (впервые миланцы уступили в 1957 году в домашнем матче национального первенства). «Милан» с 43 очками занимает седьмое место и находится вне зоны еврокубков. СПАЛ c 19 очками занимает предпоследнюю, 19-ю строчку.
В следующем туре «Милан» на выезде сыграет с идущим вторым «Лацио» 4 июля, СПАЛ в гостях встретится с «Сампдорией» 5 июля.
Результаты других матчей игрового дня:
«Болонья» — «Кальяри» — 1:1;.
«Интер» — «Брешия» — 6:0;.
«Фиорентина» — «Сассуоло» — 1:3;.
«Верона» — «Парма» — 3:2;.
«Лечче» — «Сампдория» — 1:2.