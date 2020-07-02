«Милан» благодаря автоголу ушел от поражения в матче чемпионата Италии со СПАЛом

Источник: AP 2020

Мячи у хозяев забили Маттиа Валоти (13-я минута) и Серджо Флоккари (30), за гостей отличился Рафаэл Леау (79), на четвертой добавленной ко второму тайму минуте защитник хозяев Франческо Викари забил мяч в свои ворота.

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На 38-й минуте судья после просмотра видеоповтора отменил гол защитника гостей Алексиса Салемакерса. На 43-й минуте арбитр удалил полузащитника хозяев Марко Д'Алессандро. Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович впервые с марта появился на поле.

«Милан» мог потерпеть второе в истории поражение от СПАЛа (впервые миланцы уступили в 1957 году в домашнем матче национального первенства). «Милан» с 43 очками занимает седьмое место и находится вне зоны еврокубков. СПАЛ c 19 очками занимает предпоследнюю, 19-ю строчку.

В следующем туре «Милан» на выезде сыграет с идущим вторым «Лацио» 4 июля, СПАЛ в гостях встретится с «Сампдорией» 5 июля.

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Результаты других матчей игрового дня:

«Болонья» — «Кальяри» — 1:1;.

«Интер» — «Брешия» — 6:0;.

«Фиорентина» — «Сассуоло» — 1:3;.

«Верона» — «Парма» — 3:2;.