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09:00 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший бомбардир в истории «Астаны» попрощался с клубом

Бывший нападающий «Астаны» Патрик Твумаси попрощался с турецким «Газиантепом». Об этом ганский форвард написал на своей странице в Instagram.

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В нынешнем сезоне форвард провел 25 матчей в турецкой суперлиге и забил шесть мячей, отдав пять голевых передач. За «Газиантеп» выступал на правах аренды из испанского «Алавеса», куда перешел в 2018 году из «Астаны» за три миллиона евро.

«Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Это был хороший год в Газиантепе. Мой год пребывания с вами, ребята, принес мне радость. Мне понравилось все это. На этой ноте я хотел бы поблагодарить клуб и моих товарищей по команде. Футбольный мир тесен, и я надеюсь, что однажды жизнь снова объединит нас. Удачи, ребята», — написал Твумаси.

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За «Астану» форвард выступал с 2013 по 2018 год, став лучшим бомбардиром в истории казахстанского клуба. На его счету 171 матч, 69 мячей и 27 голевых передач.

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