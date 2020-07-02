Лучший бомбардир в истории «Астаны» попрощался с клубом
Бывший нападающий «Астаны» Патрик Твумаси попрощался с турецким «Газиантепом». Об этом ганский форвард написал на своей странице в Instagram.
Бывший нападающий «Астаны» Патрик Твумаси попрощался с турецким «Газиантепом». Об этом ганский форвард написал на своей странице в Instagram.
В нынешнем сезоне форвард провел 25 матчей в турецкой суперлиге и забил шесть мячей, отдав пять голевых передач. За «Газиантеп» выступал на правах аренды из испанского «Алавеса», куда перешел в 2018 году из «Астаны» за три миллиона евро.
«Все хорошее
За «Астану» форвард выступал с 2013 по 2018 год, став лучшим бомбардиром в истории казахстанского клуба. На его счету 171 матч, 69 мячей и 27 голевых передач.