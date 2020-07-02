Лучший бомбардир в истории «Астаны» попрощался с клубом

В нынешнем сезоне форвард провел 25 матчей в турецкой суперлиге и забил шесть мячей, отдав пять голевых передач. За «Газиантеп» выступал на правах аренды из испанского «Алавеса», куда перешел в 2018 году из «Астаны» за три миллиона евро.

«Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Это был хороший год в Газиантепе. Мой год пребывания с вами, ребята, принес мне радость. Мне понравилось все это. На этой ноте я хотел бы поблагодарить клуб и моих товарищей по команде. Футбольный мир тесен, и я надеюсь, что однажды жизнь снова объединит нас. Удачи, ребята», — написал Твумаси.