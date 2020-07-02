Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Осасуна
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
20:30
Аталанта
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:15
Манчестер Сити
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Хетафе
Футбол. Зарубежный
1.07
Бетис
Вильярреал
02
Футбол. Зарубежный
1.07
Вальядолид
Леванте
00
Футбол. Зарубежный
1.07
СПАЛ
Милан
22
Футбол. Зарубежный
1.07
Верона
Парма
32
Футбол. Зарубежный
1.07
Лечче
Сампдория
12
Футбол. Зарубежный
1.07
Фиорентина
Сассуоло
13
Футбол. Зарубежный
1.07
Вест Хэм Юнайтед
Челси
32
Все события
Фоторепортажи
10«Сочи» разгромил молодежь «Ростова»
9Смолов забил «Барселоне»
10:00 (мск), источник: ТАСС

Финал Кубка Дании по футболу был приостановлен из-за нарушения социальной дистанции

ТАСС, 2 июля. Финальный матч Кубка Дании по футболу между клубами «Ольборг» и «Сённерйюск» приостанавливали из-за нарушения болельщиками социальной дистанции. Встреча прошла в среду в городе Эсбьерг.

Наверх
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:34 MSK, 02.07
Инфицировано661 165+6 760
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
18.061.07
Скончалось9 683+147
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
18.061.07
Выздоровело428 978+6 047
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
18.061.07
Инфицировано10 704 228+228 390
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
18.061.07
Скончалось516 434+5 181
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
1.07
6028
18.061.07
Выздоровело5 489 399+136 127
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
1.07
130424
18.061.07
Источник: Reuters

Матч завершился победой «Сённерйюска» со счетом 2:0. Оба мяча забил нападающий Андерс Якобсен (38-я и 56-я минуты).

Во время загрузки произошла ошибка.

На 30-й минуте главный арбитр Йорген Бурхардт остановил встречу, так как заметил, что болельщики «Ольборга» не соблюдают правило социальной дистанции, рекомендованное в связи с пандемией коронавируса. Не все фанаты прислушались к просьбе судьи, поэтому остановка длилась около 15 минут. Некоторых болельщиков пришлось вывести со стадиона. На матче присутствовали 1250 зрителей, половина из которых поддерживали «Ольборг».

«Сённерйюск» впервые играл в финале Кубка Дании. Клуб был основан в 2004 году. «Ольборг» оспаривал трофей в решающем матче 12-й раз. В активе команды три победы и девять поражений в финалах турнира.

Читайте также
Ольборг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сеннерйюск
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов собирается сделать важное заявление о своем будущем
Кричавший "Слава Украине" футболист собирается играть за российский клуб
Шаг до титула. «Зенит» уже 5 июля может оформить чемпионство
В РПЛ сыгран самый продолжительный матч в истории
В тульском «Арсенале» прокомментировали отставку тренера
Перезагрузка. Сезон «Формулы-1» стартует в укороченном формате
Фьюри обвиняют в подлом поступке во время боя с Уайлдером
Форвард «Хьюстона» отказался участвовать в рестарте сезона НБА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь