Финал Кубка Дании по футболу был приостановлен из-за нарушения социальной дистанции

На 30-й минуте главный арбитр Йорген Бурхардт остановил встречу, так как заметил, что болельщики «Ольборга» не соблюдают правило социальной дистанции, рекомендованное в связи с пандемией коронавируса. Не все фанаты прислушались к просьбе судьи, поэтому остановка длилась около 15 минут. Некоторых болельщиков пришлось вывести со стадиона. На матче присутствовали 1250 зрителей, половина из которых поддерживали «Ольборг».