Финал Кубка Дании по футболу был приостановлен из-за нарушения социальной дистанции
ТАСС, 2 июля. Финальный матч Кубка Дании по футболу между клубами «Ольборг» и «Сённерйюск» приостанавливали
ТАСС, 2 июля. Финальный матч Кубка Дании по футболу между клубами «Ольборг» и «Сённерйюск» приостанавливали
Матч завершился победой «Сённерйюска» со счетом 2:0. Оба мяча забил нападающий Андерс Якобсен (38-я и 56-я минуты).
На 30-й минуте главный арбитр Йорген Бурхардт остановил встречу, так как заметил, что болельщики «Ольборга» не соблюдают правило социальной дистанции, рекомендованное в связи с пандемией коронавируса. Не все фанаты прислушались к просьбе судьи, поэтому остановка длилась около 15 минут. Некоторых болельщиков пришлось вывести со стадиона. На матче присутствовали 1250 зрителей, половина из которых поддерживали «Ольборг».
«Сённерйюск» впервые играл в финале Кубка Дании. Клуб был основан в 2004 году. «Ольборг» оспаривал трофей в решающем матче 12-й раз. В активе команды три победы и девять поражений в финалах турнира.