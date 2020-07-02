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10:47 (мск), источник: БЕЛТА

Джигеро стал автором лучшего гола 15-го тура футбольного чемпионата Беларуси

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард «Смолевичей» Александр Джигеро стал автором самого красивого гола 15-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В победной домашней игре со «Слуцком» (2:1) Александр Джигеро оформил голевой дубль. По мнению болельщиков, принимавших участие в голосовании, лучшим стал его первый гол, забитый на 19-й минуте встречи эффектным дальним ударом.

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Лучшим игроком прошлого тура стал узбекский форвард минского «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев. Он же лидирует в споре лучших бомбардиров, забив девять мячей.

Турнирное положение: БАТЭ (Борисов) — 30 очков (15 матчей), «Шахтер» (Солигорск) — 27 (15), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 26 (15), «Неман» — 26 (14), «Торпедо-БелАЗ» — 26 (15), «Динамо» (Брест) — 25 (15), «Динамо» (Минск) — 23 (15), «Ислочь» (Минский район) — 23 (15), «Витебск» — 21 (15), «Рух» (Брест) — 19 (15), «Слуцк» — 18 (15), «Славия» (Мозырь) — 18 (15), «Городея» — 15 (15), «Минск» — 14 (13), «Смолевичи» — 10 (14), «Белшина» (Бобруйск) — 6 (15).

В стартовом туре второго тура встречаются:

3 июля.

«Славия» — «Слуцк», «Смолевичи» — «Динамо» (Брест);.

4 июля.

БАТЭ — «Энергетик-БГУ», «Городея» — «Витебск», «Неман» — «Ислочь»;.

5 июля.

«Минск» — «Белшина», «Торпедо-БелАЗ» — «Шахтер», «Рух» — «Динамо» (Минск).

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