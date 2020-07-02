«Шпилевского не видел». Комментатор Qazsport рассказал о возобновлении КПЛ и репортаже матча «Кайрат» — «Жетысу»

«Практически все входы на стадион были закрыты, стояла охрана. Перед тем как зайти внутрь стадиона, у меня замерили температуру и записали фамилию. Мои передвижения по стадиону были ограничены, получается, внутри него находились только игроки, сотрудники клубов, болбои и два комментатора. Шпилевский? Нет, его не видел. С точки зрения репортажа получилось тяжело, поскольку я давно не комментировал, практически с прошлого сезона. Стоит признать, что скорости в игре были невысокие, но другого было глупо ожидать, учитывая, в какой ситуации готовились команды. Обычно в июле наши команды уже набирают форму, а тут прям тяжело, “Кайрат” не бежал, ему помогли голы в начале каждого из таймов. После второго мяча совсем сложно стало, там по сути только Шушеначев был активен и хотел забить. Что самое главное, эмоций со стороны футболистов и тренеров было минимум, я лично запомнил лишь один всплеск со стороны Огая, хотя мы все знаем, что Дмитрий Алексеевич обычно крайне эмоционален», — отметил Сулейменов.