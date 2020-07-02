Футболист сборной Казахстана покинул «Астану»
Защитник сборной Казахстана по футболу Сергей Малый покинул «Астану». Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.
Защитник сборной Казахстана по футболу Сергей Малый покинул «Астану». Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.
Малый выступал за «Астану» с сезона-2016, проведя в общей сложности 43 матча, отличившись тремя голами и тремя результативными передачами.
За сборную Казахстана сыграл 41 матч.
Защитник покинул «Астану» в связи с окончанием срока трудового договора.
Ранее сообщалось, что Малый продолжит карьеру в костанайском «Тоболе», где он уже выступал в 2017 году.
Карьеру Малый начинал в родной Украине, откуда в 2013 году перебрался в Караганду.
В составе «Шахтера» защитник пробился в групповой этап Лиги Европы. После этого выступал в «Ордабасы» и «Иртыше».