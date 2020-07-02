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11:43 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана покинул «Астану»

Защитник сборной Казахстана по футболу Сергей Малый покинул «Астану». Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

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Малый выступал за «Астану» с сезона-2016, проведя в общей сложности 43 матча, отличившись тремя голами и тремя результативными передачами.

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За сборную Казахстана сыграл 41 матч.

Защитник покинул «Астану» в связи с окончанием срока трудового договора.

Ранее сообщалось, что Малый продолжит карьеру в костанайском «Тоболе», где он уже выступал в 2017 году.

Карьеру Малый начинал в родной Украине, откуда в 2013 году перебрался в Караганду.

В составе «Шахтера» защитник пробился в групповой этап Лиги Европы. После этого выступал в «Ордабасы» и «Иртыше».

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