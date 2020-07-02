Футболист сборной Казахстана покинул «Астану»

Малый выступал за «Астану» с сезона-2016, проведя в общей сложности 43 матча, отличившись тремя голами и тремя результативными передачами.

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За сборную Казахстана сыграл 41 матч.

Защитник покинул «Астану» в связи с окончанием срока трудового договора.

Ранее сообщалось, что Малый продолжит карьеру в костанайском «Тоболе», где он уже выступал в 2017 году.

Карьеру Малый начинал в родной Украине, откуда в 2013 году перебрался в Караганду.