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11:55 (мск), источник: Vesti.kz

Что будет с КПЛ? Как ужесточат карантин в Казахстане с 5 июля

В Казахстане ужесточают карантин, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщается на сайте премьер-министра.

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Источник: AP 2020

Госкомиссия приняла решение о введении с 5 июля ограничительных мер на 14 дней. В их числе введен запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий.

Стоит отметить, что накануне возобновился чемпионат Казахстана по футболу, где были сыграны матчи третьего тура. Следующий, четвертый тур, запланирован на воскресенье, 5 июля.

При этом, несмотря на усиление карантина, за казахстанцами оставили право посещать парки и скверы, а также заниматься спортом на открытом воздухе. Перемещение по улицам, паркам, скверам разрешено лишь в группе не более трех человек.

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Полностью ограничительные меры выглядят так:

По транспортному сообщению:

1. Сохранить международное авиасообщение без дальнейшего увеличения списка стран.

2. Сохранить авиасообщение между регионами, железнодорожное сообщение (с ограничениями).

3. Приостановить пассажирское автобусное автосообщение между регионами.

4. Ограничить работу общественного транспорта по времени.

По передвижению граждан:

1. Ввести запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий.

2. Разрешить индивидуальные тренировки на открытом воздухе.

3. Ограничить перемещение населения по улицам, паркам, скверам — не более трех человек.

4. Ограничить перемещение лиц старше 65 лет.

Запретить деятельность:

— салонов красоты, парикмахерских;
— спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
— продовольственных и непродовольственных крытых рынков;
— пляжей, аквапарков, объектов культуры, музеев, выставок, форумов, конференций и иных организованных массовых мероприятий, развлекательных центров;
— детских дошкольных учреждений (кроме дежурных групп);
— религиозных объектов;
— развлекательных центров в ТРЦ, развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, боулинг-центры), кинотеатров, детских оздоровительных лагерей, фуд-кортов, банкетных залов.

Также решено сохранить дистанционную форму работы для не менее 80 процентов сотрудников госорганов, офисов, национальных компаний и иных организаций.

Сохраняется деятельность медицинских центров по записи, аптек, продовольственных магазинов, открытых рынков.

Разрешена деятельность следующих объектов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима:

— общественного питания на открытом воздухе;
— строительных, промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе;
— сельскохозяйственных работ, рыбного хозяйства и животноводства;
— сферы оказания услуг населению, среди которых автомойки, ремонт автомобилей и бытовой техники, ЦОНы, банки второго уровня (но с ограничением по времени).

Отмечается, что, в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в стране указанные ограничительные меры могут быть продлены на 2 недели либо ужесточены.

Ранее Касым-Жомарт Токаев написал, что правительство предложило ввести 14-дневный карантин с 5 июля.

Двухнедельный локдаун входил в один из сценариев борьбы с коронавирусом, который Президенту презентовал новый министр здравоохранения Алексей Цой. При нем прогнозируется, что в день будет регистрироваться до семи тысяч случаев. Потребность в коечном фонде на конец августа составит 80 тысяч.

Также Цой рассказывал о сценарии с четырехнедельным локдауном. Тогда на конец августа будет регистрироваться 2500 случаев в день, требующих госпитализации, и потребность в койках возрастет до 30 тысяч.

Напомним, 6 июля в Казахстане отмечают День столицы. В этом году с учетом эпидемиологической ситуации в Алматы отказались от праздничного салюта, а в Нур-Султане решено все мероприятия проводить онлайн.

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