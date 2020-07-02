Нападающий «Тобола» посвятил гол врачам и высказался об атмосфере на стадионе без зрителей

Встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В той игре Омиртаев забил второй гол своей команды.

— На самом деле, несмотря на счет, игра была тяжелая. Футбол возобновился после такой длинной паузы, хотя все старались подготовиться, настрой был соответствующий. Команда — молодцы, до конца бились, и я думаю, что мы заслужили сегодня эти три очка.

Свой гол я хотел бы посвятить врачам и всем медицинским работникам, которые сейчас делают огромный объем работы и, конечно, нашим болельщикам, которым из-за этой ситуации пришлось смотреть футбол дома.

— Как влияет на настрой футболистов, на эмоции, отсутствие болельщиков на трибунах?

— Футбол — это спорт номер один, благодаря любви людей, которые заполняют стадионы, создают поддержку. Конечно, атмосферы очень не хватает. Но ничего, мы все равно будем стараться радовать костанайцев. Рано или поздно все наладится, и болельщики вернутся на футбол, — приводит слова Омиртаева официальный сайт клуба.