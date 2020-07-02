Ярость Байсеитова и провал с «Шахтером». Как оборона «Ордабасы» страдает после ухода игроков сборной

В прошлом году коллектив Кахабера Цхададзе закончил сезон в статусе самой надежной команды с точки зрения защиты — они пропустили меньше всех в лиге. Во многом такие показатели были связаны с вратарем Дмитрием Непогодовым и тройкой центральных защитников: Пабло Фонтанелло, Темирлан Ерланов, Сергей Малый. Зимой «Ордабасы» вернул в «Астану» сразу двух игроков сборной Казахстана — вратаря Непогодова и защитника Малого. Неожиданно в «Тобол» уехал еще один основной центрбек сборной Ерланов. В итоге от прежней обороны остался лишь 35-летний Фонтанелло. Восполнить потери «Ордабасы» решил с помощью российского защитника Александра Клещенко и вернувшегося из аренды Александра Симчевича. Изначально это были крайне спорные замены. Симчевич в последние годы играл на уровне клубов-аутсайдеров, несмотря на его безусловный опыт и харизму. Клещенко не закрепился в «Тоболе», но почему-то пригодился «Ордабасы».

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В первом туре шымкентцы минимально выиграли у «Окжетпеса», который в этом году ужасно стартовал в чемпионате и по-прежнему не может выйти из кризисного состояния.

А вот дальше пошли сюрпризы: более подготовленные «Тараз» и «Шахтер» вскрыли все оборонительные проблемы «Ордабасы». Рациональный «Тараз» при Владимире Никитенко умудрился забить три гола, чем взбесил руководителя шымкентского клуба Бахтияра Байсеитова. После той игры Клещенко ушел на скамейку и остался в запасе в минувшей игре с «Шахтером».

Новую тройку защитников во главе с Фонтанелло сформировали Симчевич и Дамир Даутов. В третьем туре вингер «Шахтера» Жереми Манзорро разобрал серба с издевательской легкостью и принес победу «горнякам».