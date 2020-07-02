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13:21 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ расстался с защитником после первой победы в сезоне

Казахстанский защитник Бакдаулет Кожабаев покинул петропавловский «Кызыл-Жар СК», сообщает официальный сайт клуба.

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«Спасибо большое за эти прекрасные три года футбольному клубу “Кызыл-Жар СК”. Я был очень счастлив играть за эту команду. Мы действительно были дружной и большой семьей. Желаю команде удачи и выполнения тех задач, которые были поставлены перед ней. От души буду болеть за парней. У меня останутся только добрые и хорошие воспоминания о Петропавловске, команде и болельщиках. Спасибо всем. Ещё увидимся», — сказал Кожабаев.

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Большую часть своей карьеры защитник провел в шымкентском «Ордабасы», за основную команду которых провел 124 матча.

Также в карьере защитника значатся 18 матчей за павлодарский «Иртыш».

Летом 2018 года Кожабаев перешел в «Кызыл-Жар СК» и сыграл 29 матчей.

Напомним, накануне «Кызыл-Жар СК» в рамках третьего тура казахстанской премьер-лиги обыграл «Окжетпес» со счетом 3:1.

Для петропавловцев эта победа стала первой в сезоне, а кокшетаусцы потерпели третье поражение в трех играх.

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