Новичок КПЛ расстался с защитником после первой победы в сезоне

«Спасибо большое за эти прекрасные три года футбольному клубу “Кызыл-Жар СК”. Я был очень счастлив играть за эту команду. Мы действительно были дружной и большой семьей. Желаю команде удачи и выполнения тех задач, которые были поставлены перед ней. От души буду болеть за парней. У меня останутся только добрые и хорошие воспоминания о Петропавловске, команде и болельщиках. Спасибо всем. Ещё увидимся», — сказал Кожабаев.