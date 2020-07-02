«Мы задавили желанием». Шпилевский прокомментировал пропущенный из-за дисквалификации матч «Кайрата»
Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский остался доволен игрой своих подопечных в первом матче после возобновления
Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский остался доволен игрой своих подопечных в первом матче после возобновления
Накануне его подопечные на своем поле уверенно обыграли «Жетысу» со счетом 3:0. Белорусский специалист не смог присутствовать на игре
— Всех с возвращением
— Что стало ключевым фактором победы?
— Неудержимое желание забрать мяч и доставить его в ворота соперника. Мне понравилось с какой коллективной динамикой они это делали. До счета 1:0 это было просто на высшем уровне.
— Как оцените игру дебютантов Данила Устименко и Саши Широбокова?
— За них я очень рад! Еще раз их искренне поздравляю с дебютом. Они этот шанс больше чем заслужили, очень уверено провели матч. Как и всем остальным ребятам, им ещё предстоит дальше упорно работать над собой. Я на них очень сильно рассчитываю.
— Тяжело было управлять командой, находясь не на скамейке?
— Честно, очень непривычно, хотя есть и плюс в этом: перспектива для разбора отличная, когда ты видишь все поле. Но, конечно же, нельзя сразу ребятам передать все свои эмоции и указания. У нас уже сыгранный тренерский штаб, с которым мы заранее все обсудили, проработали все возможные альтернативы. Все прошло хорошо.
— В прошлом сезоне в начале чемпионата «Жетысу» сумел дома победить. Сегодня команда Огая просто потерялась на фоне «Кайрата».
— С того матча прошло время. А я не раз уже говорил, что на изучение
— Артура Шушеначева уже стали называть Джокером, так как он часто забивает, выходя на замену.
— Я с Артуром перед игрой очень серьезно поговорил. Еще раз объяснил то, что я от него требую. Он дал мне обещание и свое слово сдержал, молодец! Артур, на мой взгляд, еще не раскрыл свой потенциал, а он у него есть, несомненно. Он будет еще прибавлять!