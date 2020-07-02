«Мы задавили желанием». Шпилевский прокомментировал пропущенный из-за дисквалификации матч «Кайрата»

Накануне его подопечные на своем поле уверенно обыграли «Жетысу» со счетом 3:0. Белорусский специалист не смог присутствовать на игре из-за дисквалификации. Анализируя ход встречи, Шпилевский отметил, что его команда не оставила шансов сопернику.

— Всех с возвращением премьер-лиги! Думаю, все участники этого мероприятия справились с соблюдением всех мер предосторожности и подарили положительные эмоции болельщикам у телевизора. И мне тоже, — отметил Шпилевский. — Я остался очень доволен выступлением ребят. С первых минут команда не оставила ни единого шанса сопернику. Можно сказать, мы задавили «Жетысу» нашим желанием. Старт прошел хорошо, теперь быстро восстанавливаемся и двигаемся дальше.

— Что стало ключевым фактором победы?

— Неудержимое желание забрать мяч и доставить его в ворота соперника. Мне понравилось с какой коллективной динамикой они это делали. До счета 1:0 это было просто на высшем уровне.

— Как оцените игру дебютантов Данила Устименко и Саши Широбокова?

— За них я очень рад! Еще раз их искренне поздравляю с дебютом. Они этот шанс больше чем заслужили, очень уверено провели матч. Как и всем остальным ребятам, им ещё предстоит дальше упорно работать над собой. Я на них очень сильно рассчитываю.

— Тяжело было управлять командой, находясь не на скамейке?

— Честно, очень непривычно, хотя есть и плюс в этом: перспектива для разбора отличная, когда ты видишь все поле. Но, конечно же, нельзя сразу ребятам передать все свои эмоции и указания. У нас уже сыгранный тренерский штаб, с которым мы заранее все обсудили, проработали все возможные альтернативы. Все прошло хорошо.

— В прошлом сезоне в начале чемпионата «Жетысу» сумел дома победить. Сегодня команда Огая просто потерялась на фоне «Кайрата».

— С того матча прошло время. А я не раз уже говорил, что на изучение чего-то, на адаптацию как раз время и нужно. Все приходит. Я очень доволен ребятами.

— Артура Шушеначева уже стали называть Джокером, так как он часто забивает, выходя на замену.