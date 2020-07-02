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13:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер «Барселоны» утратил доверие футболистов

Главный тренер каталонской «Барселоны» Кике Сетьен утратил доверие большинства футболистов клуба. Об этом сообщает Marca.

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Источник: AP 2020
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В чемпионате Испании «Барселона» сыграла вничью с «Сельтой». Голом в ворота каталонцев отметился российский нападающий Федор Смолов.

Отмечается, что в ближайшее время он может покинуть пост главного тренера сине-гранатовых. Его положение в клубе зависит от результатов чемпионата. Большинство футболистов не поддерживает наставника. В частности, французского форварда каталонцев Антуана Гризманна не устраивает нехватка игровой практики.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Барселона» не может одержать победу в чемпионате Испании две игры подряд. Каталонцы сыграли две ничьи с «Сельтой» и мадридским «Атлетико». Сейчас команда занимает вторую строчку в турнирной таблице Примеры и отстает от лидера турнира мадридского «Реала» на одно очко.

Сетьен был назначен главным тренером сине-гранатовых в январе. На этом посту он сменил Эрнесто Вальверде.

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