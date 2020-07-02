Тренер «Барселоны» утратил доверие футболистов
Главный тренер каталонской «Барселоны» Кике Сетьен утратил доверие большинства футболистов клуба. Об этом сообщает Marca.
Главный тренер каталонской «Барселоны» Кике Сетьен утратил доверие большинства футболистов клуба. Об этом сообщает Marca.
Отмечается, что в ближайшее время он может покинуть пост главного тренера
«Барселона» не может одержать победу в чемпионате Испании две игры подряд. Каталонцы сыграли две ничьи с «Сельтой» и мадридским «Атлетико». Сейчас команда занимает вторую строчку в турнирной таблице Примеры и отстает от лидера турнира мадридского «Реала» на одно очко.
Сетьен был назначен главным тренером