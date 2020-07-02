Болгарские врачи опасаются роста числа футбольных болельщиков, заразившихся коронавирусом

В среду в финальном матче кубка страны пловдивский «Локомотив» в серии пенальти обыграл софийский ЦСКА, основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0.

В связи с пандемией на трибуны софийского стадиона «Васил Левски» было допущено около 12 тыс. болельщиков, их строго предупредили о необходимости ношения защитных масок, которые раздавались при входе на стадион, и соблюдения социальной дистанции. Также их призывали равномерно распределяться на стадионе, который вмещает более 46 тыс. человек. За соблюдением санитарных ограничений на стадионе наблюдали глава Минздрава Кирил Ананиев и министр по делам молодежи и спорта Красин Кралев. Однако все требования санитарных властей были фанатами проигнорированы, частично рекомендации выполнили лишь футболисты, которые самостоятельно надевали на себя победные медали.

Разочарование или счастье Конец пандемии

По итогам матча, по оценке медицинских экспертов, и в Софии, и в Пловдиве можно ждать роста числа заразившихся коронавирусом. «Медицинские последствия футбольного финала мы сможем оценить в ближайшие 10 дней. Болельщики на стадионе нарушили все санитарные правила, не сдерживая эмоций, они кричали и пели, вероятно, создавая при этом на трибунах своеобразный вирусный аэрозоль, неразумно было обниматься и целоваться. Всем болельщикам, которые были на финале Кубка Болгарии по футболу, мы рекомендуем в течение семи воздерживаться от встреч с пожилыми родственниками, с людьми с хроническими заболеваниями, ведь для этой категории граждан опасность заражения коронавирусом особенно высока», — сказал Кантраджиев.

Медики Болгарии за последние сутки выявили 165 новых случаев заражения. С начала пандемии в стране заболели 5 154 человека. Умерли за последние 24 часа два пациента с коронавирусом, всего зафиксировано 232 летальных исхода. Выздоровели 2 722 человека.