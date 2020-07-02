Испанская Примера не планирует возвращение зрителей на трибуны

Источник: AP 2020

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий В чемпионате Испании «Барселона» сыграла вничью с «Сельтой». Голом в ворота каталонцев отметился российский нападающий Федор Смолов.

В июне сообщалось, что Ла Лига разослала клубам проект протокола для возвращения фанатов на трибуны.

«Самое безопасное — закончить сезон без зрителей, — сказала Лосано, которую цитирует Рейтер. — В матче за закрытыми дверями присутствуют только 250 человек, но на стадионе, который будет заполнен на треть, может оказаться 30 тысяч. Поэтому ситуация в футболе иная, нежели на других массовых мероприятиях».

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«Сейчас Ла Лига не считает приоритетом возвращение фанатов на стадионы, — отметил Тебас. — Серьезная проблема — большое количество людей внутри и за пределами стадиона. У нас были проблемы с астурийским дерби, поскольку на улице находились более 2000 человек. Мы не можем позволить себе обманывать себя, потому что, если мы не будем осторожны, может случиться вторая волна (коронавируса)».