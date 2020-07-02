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16:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Испанская Примера не планирует возвращение зрителей на трибуны

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава Высшего совета по спорту Испании (CSD) Ирене Лосано и глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказались против допуска болельщиков на трибуны до конца чемпионата Испании сезона-2019/20.

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Источник: AP 2020
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В чемпионате Испании «Барселона» сыграла вничью с «Сельтой». Голом в ворота каталонцев отметился российский нападающий Федор Смолов.

В июне сообщалось, что Ла Лига разослала клубам проект протокола для возвращения фанатов на трибуны.

«Самое безопасное — закончить сезон без зрителей, — сказала Лосано, которую цитирует Рейтер. — В матче за закрытыми дверями присутствуют только 250 человек, но на стадионе, который будет заполнен на треть, может оказаться 30 тысяч. Поэтому ситуация в футболе иная, нежели на других массовых мероприятиях».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сейчас Ла Лига не считает приоритетом возвращение фанатов на стадионы, — отметил Тебас. — Серьезная проблема — большое количество людей внутри и за пределами стадиона. У нас были проблемы с астурийским дерби, поскольку на улице находились более 2000 человек. Мы не можем позволить себе обманывать себя, потому что, если мы не будем осторожны, может случиться вторая волна (коронавируса)».

Чемпионат Испании, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновился 11 июня. Все игры проходят без зрителей.

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