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16:37 (мск), источник: Sport24

17-летний игрок «Спортинга» побил рекорд Роналду

Нападающий Криштиану Роналду больше не является самым молодым футболистом, дебютировавшим за «Спортинг».

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Рассказываем, как живет португалец вместе со своей спутницей Джорджиной Родригес и четырьмя детьми в Турине.

Накануне его рекорд побил юный вингер Жоэлсон Фернандеш, сообщается на transfermarkt.

Во время загрузки произошла ошибка.

Роналду провел первый матч на взрослом уровне за «Спортинг», когда ему было 17 лет, 6 месяцев и 9 дней. Фернандеш в компенсированное время матча против «Жил Висенте» вышел на поле в возрасте 17 лет, 4 месяцев и 3 дней.

Роналду выступал за лиссабонский клуб в период с 2002 по 2003 год. Форвард успел провести в бело-зеленой футболке 31 матч, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

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