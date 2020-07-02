17-летний игрок «Спортинга» побил рекорд Роналду

Рассказываем, как живет португалец вместе со своей спутницей Джорджиной Родригес и четырьмя детьми в Турине.

Рассказываем, как живет португалец вместе со своей спутницей Джорджиной Родригес и четырьмя детьми в Турине.

Роналду провел первый матч на взрослом уровне за «Спортинг», когда ему было 17 лет, 6 месяцев и 9 дней. Фернандеш в компенсированное время матча против «Жил Висенте» вышел на поле в возрасте 17 лет, 4 месяцев и 3 дней.