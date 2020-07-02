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17:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сын Симеоне установил уникальное достижение в серии А

«Болонья» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Италии сыграла вничью с «Кальяри» — 1:1. В составе гостей отличился Джованни Симеоне.

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Источник: AP 2020

Сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне установил уникальное достижение. Он стал первым игроком в истории серии А, забивавшем в каждом из 12 месяцев.

На счету 24-летнего аргентинца в текущем сезоне 10 голов и 4 результативные передачи.

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Болонья
1:1
Первый тайм: 1:0
Кальяри
Футбол, Италия, Тур 291.07.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Renato Dall'Ara
Главные тренеры
Синиша МихайловичВальтер Дзенга
Голы
Муса Барроу45+3′
Джованни Симеоне(Раджа Наингголан)46′
Составы команд
28Лукаш Скорупски
28Алессио Краньо
13Маттия Бани
3Федерико Маттьелло
14Такэхиро Томиясу
19′
36Андреа Карбони
25′
23Данилу Ларанжейра
4Раджа Наингголан
21Роберто Сориано
6Марко Рог
7Риккардо Орсолини
10Жоау Педру
99Муса Барроу
18Наитан Нандес
35Митчелл Дейкс
64′71′
99Джованни Симеоне
10Никола Сансоне
23Лука Чеппителли
24′
5Гари Медель
90′
22Хараламбос Ликояннис
32Маттиас Сванберг
33Лука Пеллегрини
59′78′
30Йерди Схаутен
14′70′
21Артур Ионицэ
8Николас Домингес
40Себастьян Валюкевич
65′
24Родриго Паласио
71′
19Фабио Пизакане
11Ладислав Крейчи
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)7
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
19Фолы17
5Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЮан Лука Сакки(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Болонья
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Италия
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