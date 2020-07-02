Сын Симеоне установил уникальное достижение в серии А
«Болонья» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Италии сыграла вничью с «Кальяри» — 1:1. В составе гостей отличился Джованни Симеоне.
«Болонья» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Италии сыграла вничью с «Кальяри» — 1:1. В составе гостей отличился Джованни Симеоне.
Сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне установил уникальное достижение. Он стал первым игроком в истории серии А, забивавшем в каждом из 12 месяцев.
На счету 24-летнего аргентинца в текущем сезоне 10 голов и 4 результативные передачи.
|Синиша Михайлович
|Вальтер Дзенга
|Муса Барроу
|45+3′
|Джованни Симеоне(Раджа Наингголан)
|46′
|28
|Лукаш Скорупски
|28
|Алессио Краньо
|13
|Маттия Бани
|3
|Федерико Маттьелло
|14
|Такэхиро Томиясу
19′
|36
|Андреа Карбони
25′
|23
|Данилу Ларанжейра
|4
|Раджа Наингголан
|21
|Роберто Сориано
|6
|Марко Рог
|7
|Риккардо Орсолини
|10
|Жоау Педру
|99
|Муса Барроу
|18
|Наитан Нандес
|35
|Митчелл Дейкс
64′71′
|99
|Джованни Симеоне
|10
|Никола Сансоне
|23
|Лука Чеппителли
24′
|5
|Гари Медель
90′
|22
|Хараламбос Ликояннис
|32
|Маттиас Сванберг
|33
|Лука Пеллегрини
59′78′
|30
|Йерди Схаутен
14′70′
|21
|Артур Ионицэ
|8
|Николас Домингес
|40
|Себастьян Валюкевич
65′
|24
|Родриго Паласио
71′
|19
|Фабио Пизакане
|11
|Ладислав Крейчи
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|19
|Фолы
|17
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Юан Лука Сакки(Италия)