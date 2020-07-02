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18:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Три месяца не играли». Полузащитник «Кайрата» — о возобновлении КПЛ и минусах матчей без болельщиков

Полузащитник «Кайрата» Еркебулан Тунгышбаев признался, что в победном матче против «Жетысу» не хватало поддержки болельщиков. В интервью корреспонденту Vesti.kz он оценил игру команды после возобновления казахстанской премьер-лиги и рассказал, насколько тяжело было вернутся в игровой ритм.

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— Как оцените матч?

— Матч сложился для нас очень хорошо, главное было начать с победы после такой большой паузы. Ну и, конечно же, не хватало наших любимых болельщиков.

— «Жетысу» чем-то удивил или нет?

— Мы знали, какой непростой матч ждет нас против «Жетысу», и готовились к этой игре. Они действовали вторым номером, но мы сумели найти путь к их воротам.

— Насколько тяжело было вернутся после такого перерыва?

— Конечно, было очень тяжело вернутся в ритм игры. Три месяца не играли, тренировки одно, но в игре ты получаешь совсем другие нагрузки, так что мы все рады возобновлению чемпионата.

Напомним, что в третьем туре чемпионата Казахстана «Кайрат» обыграл на своем поле «Жетысу» (3:0). Забитыми голами отметились Камо Оганесян, Конрад Вжесиньски и Артур Шушеначев.

С девятью очками «Кайрат» вышел на первое место в КПЛ и опережает «Астану» на два балла, но столичный клуб провел на матч меньше. Восьмое место с четырьмя очками занимает «Жетысу».

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