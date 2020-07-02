«Три месяца не играли». Полузащитник «Кайрата» — о возобновлении КПЛ и минусах матчей без болельщиков

— Матч сложился для нас очень хорошо, главное было начать с победы после такой большой паузы. Ну и, конечно же, не хватало наших любимых болельщиков.
— «Жетысу» чем-то удивил или нет?
— Мы знали, какой непростой матч ждет нас против «Жетысу», и готовились к этой игре. Они действовали вторым номером, но мы сумели найти путь к их воротам.
— Насколько тяжело было вернутся после такого перерыва?
— Конечно, было очень тяжело вернутся в ритм игры. Три месяца не играли, тренировки одно, но в игре ты получаешь совсем другие нагрузки, так что мы все рады возобновлению чемпионата.
Напомним, что в третьем туре чемпионата Казахстана «Кайрат» обыграл на своем поле «Жетысу» (3:0). Забитыми голами отметились Камо Оганесян, Конрад Вжесиньски и Артур Шушеначев.
С девятью очками «Кайрат» вышел на первое место в КПЛ и опережает «Астану» на два балла, но столичный клуб провел на матч меньше. Восьмое место с четырьмя очками занимает «Жетысу».