«Три месяца не играли». Полузащитник «Кайрата» — о возобновлении КПЛ и минусах матчей без болельщиков

— Как оцените матч?

— Матч сложился для нас очень хорошо, главное было начать с победы после такой большой паузы. Ну и, конечно же, не хватало наших любимых болельщиков.

— «Жетысу» чем-то удивил или нет?

— Мы знали, какой непростой матч ждет нас против «Жетысу», и готовились к этой игре. Они действовали вторым номером, но мы сумели найти путь к их воротам.

— Насколько тяжело было вернутся после такого перерыва?

— Конечно, было очень тяжело вернутся в ритм игры. Три месяца не играли, тренировки одно, но в игре ты получаешь совсем другие нагрузки, так что мы все рады возобновлению чемпионата.

Напомним, что в третьем туре чемпионата Казахстана «Кайрат» обыграл на своем поле «Жетысу» (3:0). Забитыми голами отметились Камо Оганесян, Конрад Вжесиньски и Артур Шушеначев.