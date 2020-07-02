«Барселона» предложила Гризманна «ПСЖ», «Интеру» и «Ювентусу»

Источник: AFP 2020

Каталонцы предложили французского форварда трём клубам — «ПСЖ», «Интеру» и «Ювентусу». «Барселона» готова обменять Гризманна на Неймара, Лаутаро Мартинеса, Дугласа Косту или Адриена Рабьо.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена усилить состав команды нападающим миланского «Интера» Лаутаро Мартинесом. 22-летний аргентинец является главной целью сине-гранатовых на ближайшее трансферное окно. В качестве замены чёрно-синие рассматривают несколько вариантов, одним из которых является форвард «Барселоны» Антуан Гризманн. Отступные за Мартинеса составляют € 111 млн, за Гризманна — € 120 млн.