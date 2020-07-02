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17:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» предложила Гризманна «ПСЖ», «Интеру» и «Ювентусу»

«Барселона» планирует обменять нападающего Антуана Гризманна в другой клуб, утверждает журналист RAI Sport Паоло Паганини в своём «твиттере».

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Источник: AFP 2020

Каталонцы предложили французского форварда трём клубам — «ПСЖ», «Интеру» и «Ювентусу». «Барселона» готова обменять Гризманна на Неймара, Лаутаро Мартинеса, Дугласа Косту или Адриена Рабьо.

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Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена усилить состав команды нападающим миланского «Интера» Лаутаро Мартинесом. 22-летний аргентинец является главной целью сине-гранатовых на ближайшее трансферное окно. В качестве замены чёрно-синие рассматривают несколько вариантов, одним из которых является форвард «Барселоны» Антуан Гризманн. Отступные за Мартинеса составляют € 111 млн, за Гризманна — € 120 млн.

В нынешнем сезоне испанской Примеры Гризманн принял участие в 32 матчах, в которых записал в свой актив 8 голов и сделал 5 результативных передач.

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