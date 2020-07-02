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18:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Хакими подписал с «Интером» контракт до 2025 года

Миланский «Интер» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с марокканским защитником мадридского «Реала» Ашрафом Хакими.

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Источник: AFP 2020

Футболист заключил соглашение с итальянским клубом, которое истекает 30 июня 2025 года.

Мадридский «Реал» объявил, что Хакими перешёл в «Интер». Клуб поблагодарил марокканца и пожелал ему удачи на новом этапе карьеры. Ранее сообщалось, что сумма трансфера 21-летнего защитника в «Интер» составит € 40 млн.

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В нынешнем сезоне Хакими провёл в чемпионате Германии 32 матча, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт 21-летнего защитника с мадридским «Реалом» был рассчитан до лета 2022 года. В «Боруссию» он перешёл летом 2018 года на правах двухгодичной аренды.

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