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19:43 (мск), источник: Чемпионат.com

В брестском «Динамо» вспышка коронавируса. Клубу не разрешают перенести следующий матч

В брестском «Динамо» зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, сообщает By.tribuna.com.

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Источник: AFP 2020

Положительный тест на COVID-19 оказался положительным как минимум у трёх футболистов, среди которых Александр Нойок и Денис Лаптев. Все три игрока выходили на поле в матче с «Неманом» (0:1), который состоялся 27 июня. Коронавирус также обнаружен у некоторых сотрудников клуба.

В пресс-службе брестского «Динамо» отказались комментировать ситуацию. По информации источников, «Динамо» запрашивало перенос матча со «Смолевичами» в 16-м туре чемпионата, однако Белорусская федерация футбола (АБФФ) отказала клубу.

После 15 туров «Динамо», набрав 25 очков, занимает шестое место в чемпионате Беларуси. «Смолевичи» (10), с которыми динамовцам предстоит встретится завтра, 3 июля, располагаются на 15-м месте.

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