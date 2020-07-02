В брестском «Динамо» вспышка коронавируса. Клубу не разрешают перенести следующий матч

Положительный тест на COVID-19 оказался положительным как минимум у трёх футболистов, среди которых Александр Нойок и Денис Лаптев. Все три игрока выходили на поле в матче с «Неманом» (0:1), который состоялся 27 июня. Коронавирус также обнаружен у некоторых сотрудников клуба.



В пресс-службе брестского «Динамо» отказались комментировать ситуацию. По информации источников, «Динамо» запрашивало перенос матча со «Смолевичами» в 16-м туре чемпионата, однако Белорусская федерация футбола (АБФФ) отказала клубу.