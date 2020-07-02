«Аталанта» одержала седьмую победу подряд в чемпионате Италии, обыграв «Наполи»
ТАСС, 2 июля. «Аталанта» на своем поле переиграла «Наполи» в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.
ТАСС, 2 июля. «Аталанта» на своем поле переиграла «Наполи» в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Забитыми мячами отметились Марио Пашалич (47-я минута) и Робин Госенс (56). На 30-й минуте матча голкипер «Наполи» Давид Оспина получил травму головы во время столкновения, вратарь не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках. Место Оспины в воротах занял Алекс Мерет.
«Аталанта» одержала седьмую победу подряд в чемпионате страны, в турнирной таблице клуб идет на четвертом месте, набрав 60 очков. Неаполитанский клуб прервал пятиматчевую победную серию и располагается на шестой строчке, имея в активе 45 очков. В следующем туре «Аталанта» 5 июля на выезде сыграет с «Кальяри», «Наполи» в этот же день примет «Рому».
Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.
|Джанпьеро Гасперини
|Дженнаро Гаттузо
|Марио Пашалич(Алехандро Дарио Гомес)
|47′
|Робин Гозенс(Рафаэл Толой)
|55′
|95
|Пьерлуиджи Голлини
|6
|Мариу Руй
67′
|8
|Робин Гозенс
|19
|Никола Максимович
|21
|Тимоти Кастань
|22
|Джованни Ди Лоренцо
|11
|Ремо Фройлер
|26
|Калиду Кулибали
|15
|Мартен де Рон
|8
|Фабиан Руис
|91
|Дуван Сапата
|20
|Петр Зелиньски
|2
|Рафаэл Толой
88′89′
|25
|Давид Оспина
30′
|4
|Бошко Шутало
|1
|Алекс Мерет
|3
|Маттиа Кальдара
72′
|4
|Диего Демме
73′
|6
|Хосе Луис Паломино
|68
|Станислав Лоботка
|19
|Берат Джимсити
81′
|14
|Дрис Мертенс
57′
|33
|Ханс Хатебур
|11
|Ирвинг Лосано
|88
|Марио Пашалич
89′
|21
|Маттео Политано
73′
|5
|Адриен Тамез
|7
|Хосе Кальехон
|10
|Алехандро Дарио Гомес
88′
|24
|Лоренцо Инсинье
58′
|9
|Луис Муриэль
|99
|Аркадиуш Милик
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|5
|17
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Даниэле Довери(Италия)