«Аталанта» одержала седьмую победу подряд в чемпионате Италии, обыграв «Наполи»

Забитыми мячами отметились Марио Пашалич (47-я минута) и Робин Госенс (56). На 30-й минуте матча голкипер «Наполи» Давид Оспина получил травму головы во время столкновения, вратарь не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках. Место Оспины в воротах занял Алекс Мерет.

«Аталанта» одержала седьмую победу подряд в чемпионате страны, в турнирной таблице клуб идет на четвертом месте, набрав 60 очков. Неаполитанский клуб прервал пятиматчевую победную серию и располагается на шестой строчке, имея в активе 45 очков. В следующем туре «Аталанта» 5 июля на выезде сыграет с «Кальяри», «Наполи» в этот же день примет «Рому».