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22:50 (мск), источник: ТАСС

«Аталанта» одержала седьмую победу подряд в чемпионате Италии, обыграв «Наполи»

ТАСС, 2 июля. «Аталанта» на своем поле переиграла «Наполи» в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

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Источник: AP 2020

Забитыми мячами отметились Марио Пашалич (47-я минута) и Робин Госенс (56). На 30-й минуте матча голкипер «Наполи» Давид Оспина получил травму головы во время столкновения, вратарь не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках. Место Оспины в воротах занял Алекс Мерет.

«Аталанта» одержала седьмую победу подряд в чемпионате страны, в турнирной таблице клуб идет на четвертом месте, набрав 60 очков. Неаполитанский клуб прервал пятиматчевую победную серию и располагается на шестой строчке, имея в активе 45 очков. В следующем туре «Аталанта» 5 июля на выезде сыграет с «Кальяри», «Наполи» в этот же день примет «Рому».

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.

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Аталанта
2:0
Первый тайм: 0:0
Наполи
Футбол, Италия, Тур 292.07.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Atleti Azzurri D'Italia
Главные тренеры
Джанпьеро ГаспериниДженнаро Гаттузо
Голы
Марио Пашалич(Алехандро Дарио Гомес)47′
Робин Гозенс(Рафаэл Толой)55′
Составы команд
95Пьерлуиджи Голлини
6Мариу Руй
67′
8Робин Гозенс
19Никола Максимович
21Тимоти Кастань
22Джованни Ди Лоренцо
11Ремо Фройлер
26Калиду Кулибали
15Мартен де Рон
8Фабиан Руис
91Дуван Сапата
20Петр Зелиньски
2Рафаэл Толой
88′89′
25Давид Оспина
30′
4Бошко Шутало
1Алекс Мерет
3Маттиа Кальдара
72′
4Диего Демме
73′
6Хосе Луис Паломино
68Станислав Лоботка
19Берат Джимсити
81′
14Дрис Мертенс
57′
33Ханс Хатебур
11Ирвинг Лосано
88Марио Пашалич
89′
21Маттео Политано
73′
5Адриен Тамез
7Хосе Кальехон
10Алехандро Дарио Гомес
88′
24Лоренцо Инсинье
58′
9Луис Муриэль
99Аркадиуш Милик
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)13
4Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
5Угловые5
17Фолы12
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Довери(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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