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10:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зидан вернет мадридцам титул. «Реал» оторвался от «Барсы» на четыре очка

Тяжелейшая победа при не самой яркой игре еще на шаг приблизила «Королевский клуб» к чемпионству, которое в двух последних сезонах завоевывали каталонцы.

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Источник: Reuters

Три ничьих в шести турах после коронавирусной паузы — слишком большая роскошь для претендента на титул. И пока «Барселона» делала подарки главному конкуренту, «Реал» демонстрировал идеальную готовность к играм в жестком графике. Можно, конечно, говорить, что выбор футболистов у Зинедина Зидана гораздо шире, чем у Кике Сетьена и у любого другого клуба. Однако имеющимся богатством еще нужно уметь с толком распорядится, и тренеру сливочных это удается.

Нынешний футбол «Реала» — отнюдь не космический. После паузы в три месяца и при двух матчах в неделю это просто невозможно. А вот максимальная эффективность — самая точная характеристика лидера ла лиги. Если говорить о слагаемых успеха, то начать следует с подбора исполнителей. Он настолько богат, что Зидан может позволить себе роскошь держать в резерве Бэйла и Хамеса Родригеса.

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А еще — проводить постоянную ротацию состава, которая практически не затрагивает только пару центральных защитников Варан — Серхио Рамос и безальтернативного Бензема на острие атаки. Добавляем сюда идеальную физическую готовность и вариативность тактических схем с учетом использования конкретных исполнителей, и получаем рецепт, позволивший одержать пять побед за 15 дней и почти не сомневаться в успехе номер шесть.

Даже в отсутствие Азара, который за время паузы залечил травму и стал все больше напоминать игрока, который должен был заставить «Сантьяго Бернабеу» забыть о расставании с Криштиану Роналду. Бельгийца, которого Зидан накануне назвал ключевым футболистом «Реала», решили поберечь. Все-таки пауза для Азара получилась слишком большой, а играл он после нее постоянно, получая по ногам чаще, чем любой другой мадридский игрок.

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Перед игрой с таким неприятным соперником, как «Хетафе», это выглядело логичным. И пусть обидчики «Краснодара» в Лиге Европы выиграли летом только один матч, пропустив на пятое место набравший обороты «Вильярреал», умение команды из пригорода Мадрида создавать проблемы любому сопернику никуда не пропало. А предупреждение, полученное хавбеком гостей Тимором уже на 12-й секунде, говорило о том, как они собираются противостоять лидеру.

Крайне агрессивный высокий прессинг с попытками отбора мяча на грани фола — фирменный стиль «Хетафе». Он чрезвычайно энергозатратен, однако Хосе Бордалас настолько выдрессировал своих футболистов, что они готовы носиться без устали не два, а три или даже четыре тайма, если это вдруг потребуется. «Реал», у которого имелся лишний день на восстановление, до середины первого тайма словно зажали в тисках.

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема в матче с «Хетафе» | Источник: Reuters

Гости успели за это время подать четыре угловых, имели преимущество по ударам и попаданиям в створ, и к перерыву, заметно уступая по общему контролю мяча, вдвое превзошли соперника по владению в последней трети поля. Однажды — после коварной срезки Эчейты — мадридцев спасла только реакция Куртуа. Тем временем полевые игроки хозяев не могли придумать ничего интересного, отдавали безадресные передачи и заставляли Бензема отходить на свою половину в поисках мяча. Вдобавок ко всему по ходу паузы на водопой замена потребовалась Варану.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан общается с игроками во время матча с «Хетафе» | Источник: Reuters

В первый раз серость и уныние разрушило подключение в атаку отдохнувшего в прошлом туре из-за дисквалификации Менди. Забежав под передачу Модрича, француз вырезал пас вдоль площади ворот, и Сория невероятным образом среагировал на атаку Винисиуса Жуниора, наносившего удар в падении. Исходя из того, как складывалась игра, «Реалу» следовало рассчитывать исключительно на исполнительское мастерство, которое могло помочь решить эпизод, а вместе с ним и судьбу всей игры. Только шанс требовалось заслужить, и так как его команда продолжала стучаться в запертую дверь, Зидан решился на тройную замену.

Асенсио, Родригу и призванный добавить скорости средней линии Вальверде — все было брошено на усиление атаки. Хотя утверждать, что именно это трио перевернуло ход игры, было бы преувеличением. Скорее «Реал» поймал тот самый счастливый момент: гости дали разогнаться Карвахалю, и Оливера поставил ему шлагбаум в собственной штрафной. В тот день, когда атака выглядела беззубо, сливочных выручили защитники. Один заработал пенальти, а Серхио Рамос его безупречно реализовал, забив 100-й гол на клубном уровне, включая два мяча за «Севилью Б».

Защитник «Реала» Серхио Рамос празднует забитый мяч | Источник: Reuters

Объективно, на победу «Реал» не наиграл. Только футбол — не фигурное катание или художественная гимнастика. Баллы здесь зарабатывают не за артистизм, а добиваться результата, когда у тебя ничего не получается, умеют только настоящие чемпионы. Мадридцы ими еще не стали, но выросший до четырех очков отрыв от «Барселоны» еще на шаг приблизил их к титулу. До конца чемпионата осталось пять туров.

Андрей Кузичев

Реал
1:0
Первый тайм: 0:0
Хетафе
Футбол, Испания, Тур 332.07.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Alfredo di Stefano Stadium
Главные тренеры
Зинедин ЗиданПепе Бордалас
Голы
Серхио Рамос79′
Составы команд
13Тибо Куртуа
13Давид Сория
2Даниэль Карвахаль
15′
2Джене Даконам
4Серхио Рамос
26′
12Аллан Ньом
47′
23Ферлан Менди
16Хавьер Эчейта
8Тони Кроос
17Матиас Оливера
14Каземиру
20Неманья Максимович
5Рафаэль Варан
33′
15Марк Кукурелья
69′
3Эдер Милитау
47′
26Уго Дуро
10Лука Модрич
45+4′63′
22Дамиан Суарес
52′75′
15Федерико Вальверде
19Видаль Хорхе Молина
22Франсиско Роман Иско
64′
18Мауро Арамбарри
83′84′
27Родригу
21Файкаль Фажр
9Карим Бензема
90′
24Давид Тимор
1′84′
24Мариано Диас
90+4′
9Родригес Анхель
25Винисиус Жуниор
63′
7Хайме Мата
72′75′
20Марко Асенсио
23Давид Ремесейро Хасон
Статистика
5Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)10
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
6Угловые5
15Фолы22
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяХуан Мартинес Мунуэра(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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