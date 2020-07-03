Зидан вернет мадридцам титул. «Реал» оторвался от «Барсы» на четыре очка
Тяжелейшая победа при не самой яркой игре еще на шаг приблизила «Королевский клуб» к чемпионству, которое в двух последних сезонах завоевывали каталонцы.
Тяжелейшая победа при не самой яркой игре еще на шаг приблизила «Королевский клуб» к чемпионству, которое в двух последних сезонах завоевывали каталонцы.
Три ничьих в шести турах после коронавирусной паузы — слишком большая роскошь для претендента на титул. И пока «Барселона» делала подарки главному конкуренту, «Реал» демонстрировал идеальную готовность к играм в жестком графике. Можно, конечно, говорить, что выбор футболистов у Зинедина Зидана гораздо шире, чем у Кике Сетьена и у любого другого клуба. Однако имеющимся богатством еще нужно уметь с толком распорядится, и тренеру сливочных это удается.
Нынешний футбол «Реала» — отнюдь не космический. После паузы в три месяца и при двух матчах в неделю это просто невозможно. А вот максимальная эффективность — самая точная характеристика лидера ла лиги. Если говорить о слагаемых успеха, то начать следует с подбора исполнителей. Он настолько богат, что Зидан может позволить себе роскошь держать в резерве Бэйла и Хамеса Родригеса.
А еще — проводить постоянную ротацию состава, которая практически не затрагивает только пару центральных защитников Варан — Серхио Рамос и безальтернативного Бензема на острие атаки. Добавляем сюда идеальную физическую готовность и вариативность тактических схем с учетом использования конкретных исполнителей, и получаем рецепт, позволивший одержать пять побед за 15 дней и почти не сомневаться в успехе номер шесть.
Даже в отсутствие Азара, который за время паузы залечил травму и стал все больше напоминать игрока, который должен был заставить «Сантьяго Бернабеу» забыть о расставании с Криштиану Роналду. Бельгийца, которого Зидан накануне назвал ключевым футболистом «Реала», решили поберечь.
Перед игрой с таким неприятным соперником, как «Хетафе», это выглядело логичным. И пусть обидчики «Краснодара» в Лиге Европы выиграли летом только один матч, пропустив на пятое место набравший обороты «Вильярреал», умение команды из пригорода Мадрида создавать проблемы любому сопернику никуда не пропало. А предупреждение, полученное хавбеком гостей Тимором уже на 12-й секунде, говорило о том, как они собираются противостоять лидеру.
Крайне агрессивный высокий прессинг с попытками отбора мяча на грани фола — фирменный стиль «Хетафе». Он чрезвычайно энергозатратен, однако Хосе Бордалас настолько выдрессировал своих футболистов, что они готовы носиться без устали не два, а три или даже четыре тайма, если это вдруг потребуется. «Реал», у которого имелся лишний день на восстановление, до середины первого тайма словно зажали в тисках.
Гости успели за это время подать четыре угловых, имели преимущество по ударам и попаданиям в створ, и к перерыву, заметно уступая по общему контролю мяча, вдвое превзошли соперника по владению в последней трети поля. Однажды — после коварной срезки Эчейты — мадридцев спасла только реакция Куртуа. Тем временем полевые игроки хозяев не могли придумать ничего интересного, отдавали безадресные передачи и заставляли Бензема отходить на свою половину в поисках мяча. Вдобавок ко всему по ходу паузы на водопой замена потребовалась Варану.
В первый раз серость и уныние разрушило подключение в атаку отдохнувшего в прошлом туре
Асенсио, Родригу и призванный добавить скорости средней линии Вальверде — все было брошено на усиление атаки. Хотя утверждать, что именно это трио перевернуло ход игры, было бы преувеличением. Скорее «Реал» поймал тот самый счастливый момент: гости дали разогнаться Карвахалю, и Оливера поставил ему шлагбаум в собственной штрафной. В тот день, когда атака выглядела беззубо, сливочных выручили защитники. Один заработал пенальти, а Серхио Рамос его безупречно реализовал, забив 100-й гол на клубном уровне, включая два мяча за «Севилью Б».
Объективно, на победу «Реал» не наиграл. Только футбол — не фигурное катание или художественная гимнастика. Баллы здесь зарабатывают не за артистизм, а добиваться результата, когда у тебя ничего не получается, умеют только настоящие чемпионы. Мадридцы ими еще не стали, но выросший до четырех очков отрыв от «Барселоны» еще на шаг приблизил их к титулу. До конца чемпионата осталось пять туров.
Андрей Кузичев
|Зинедин Зидан
|Пепе Бордалас
|Серхио Рамос
|79′
|13
|Тибо Куртуа
|13
|Давид Сория
|2
|Даниэль Карвахаль
15′
|2
|Джене Даконам
|4
|Серхио Рамос
26′
|12
|Аллан Ньом
47′
|23
|Ферлан Менди
|16
|Хавьер Эчейта
|8
|Тони Кроос
|17
|Матиас Оливера
|14
|Каземиру
|20
|Неманья Максимович
|5
|Рафаэль Варан
33′
|15
|Марк Кукурелья
69′
|3
|Эдер Милитау
47′
|26
|Уго Дуро
|10
|Лука Модрич
45+4′63′
|22
|Дамиан Суарес
52′75′
|15
|Федерико Вальверде
|19
|Видаль Хорхе Молина
|22
|Франсиско Роман Иско
64′
|18
|Мауро Арамбарри
83′84′
|27
|Родригу
|21
|Файкаль Фажр
|9
|Карим Бензема
90′
|24
|Давид Тимор
1′84′
|24
|Мариано Диас
90+4′
|9
|Родригес Анхель
|25
|Винисиус Жуниор
63′
|7
|Хайме Мата
72′75′
|20
|Марко Асенсио
|23
|Давид Ремесейро Хасон
|5
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|22
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Хуан Мартинес Мунуэра(Испания)