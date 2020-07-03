Зидан вернет мадридцам титул. «Реал» оторвался от «Барсы» на четыре очка

Источник: Reuters

Три ничьих в шести турах после коронавирусной паузы — слишком большая роскошь для претендента на титул. И пока «Барселона» делала подарки главному конкуренту, «Реал» демонстрировал идеальную готовность к играм в жестком графике. Можно, конечно, говорить, что выбор футболистов у Зинедина Зидана гораздо шире, чем у Кике Сетьена и у любого другого клуба. Однако имеющимся богатством еще нужно уметь с толком распорядится, и тренеру сливочных это удается.

Нынешний футбол «Реала» — отнюдь не космический. После паузы в три месяца и при двух матчах в неделю это просто невозможно. А вот максимальная эффективность — самая точная характеристика лидера ла лиги. Если говорить о слагаемых успеха, то начать следует с подбора исполнителей. Он настолько богат, что Зидан может позволить себе роскошь держать в резерве Бэйла и Хамеса Родригеса.

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А еще — проводить постоянную ротацию состава, которая практически не затрагивает только пару центральных защитников Варан — Серхио Рамос и безальтернативного Бензема на острие атаки. Добавляем сюда идеальную физическую готовность и вариативность тактических схем с учетом использования конкретных исполнителей, и получаем рецепт, позволивший одержать пять побед за 15 дней и почти не сомневаться в успехе номер шесть.

Даже в отсутствие Азара, который за время паузы залечил травму и стал все больше напоминать игрока, который должен был заставить «Сантьяго Бернабеу» забыть о расставании с Криштиану Роналду. Бельгийца, которого Зидан накануне назвал ключевым футболистом «Реала», решили поберечь. Все-таки пауза для Азара получилась слишком большой, а играл он после нее постоянно, получая по ногам чаще, чем любой другой мадридский игрок.

Перед игрой с таким неприятным соперником, как «Хетафе», это выглядело логичным. И пусть обидчики «Краснодара» в Лиге Европы выиграли летом только один матч, пропустив на пятое место набравший обороты «Вильярреал», умение команды из пригорода Мадрида создавать проблемы любому сопернику никуда не пропало. А предупреждение, полученное хавбеком гостей Тимором уже на 12-й секунде, говорило о том, как они собираются противостоять лидеру.

Крайне агрессивный высокий прессинг с попытками отбора мяча на грани фола — фирменный стиль «Хетафе». Он чрезвычайно энергозатратен, однако Хосе Бордалас настолько выдрессировал своих футболистов, что они готовы носиться без устали не два, а три или даже четыре тайма, если это вдруг потребуется. «Реал», у которого имелся лишний день на восстановление, до середины первого тайма словно зажали в тисках.

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема в матче с «Хетафе» | Источник: Reuters

Гости успели за это время подать четыре угловых, имели преимущество по ударам и попаданиям в створ, и к перерыву, заметно уступая по общему контролю мяча, вдвое превзошли соперника по владению в последней трети поля. Однажды — после коварной срезки Эчейты — мадридцев спасла только реакция Куртуа. Тем временем полевые игроки хозяев не могли придумать ничего интересного, отдавали безадресные передачи и заставляли Бензема отходить на свою половину в поисках мяча. Вдобавок ко всему по ходу паузы на водопой замена потребовалась Варану.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан общается с игроками во время матча с «Хетафе» | Источник: Reuters

В первый раз серость и уныние разрушило подключение в атаку отдохнувшего в прошлом туре из-за дисквалификации Менди. Забежав под передачу Модрича, француз вырезал пас вдоль площади ворот, и Сория невероятным образом среагировал на атаку Винисиуса Жуниора, наносившего удар в падении. Исходя из того, как складывалась игра, «Реалу» следовало рассчитывать исключительно на исполнительское мастерство, которое могло помочь решить эпизод, а вместе с ним и судьбу всей игры. Только шанс требовалось заслужить, и так как его команда продолжала стучаться в запертую дверь, Зидан решился на тройную замену.

Асенсио, Родригу и призванный добавить скорости средней линии Вальверде — все было брошено на усиление атаки. Хотя утверждать, что именно это трио перевернуло ход игры, было бы преувеличением. Скорее «Реал» поймал тот самый счастливый момент: гости дали разогнаться Карвахалю, и Оливера поставил ему шлагбаум в собственной штрафной. В тот день, когда атака выглядела беззубо, сливочных выручили защитники. Один заработал пенальти, а Серхио Рамос его безупречно реализовал, забив 100-й гол на клубном уровне, включая два мяча за «Севилью Б».

Защитник «Реала» Серхио Рамос празднует забитый мяч | Источник: Reuters

Объективно, на победу «Реал» не наиграл. Только футбол — не фигурное катание или художественная гимнастика. Баллы здесь зарабатывают не за артистизм, а добиваться результата, когда у тебя ничего не получается, умеют только настоящие чемпионы. Мадридцы ими еще не стали, но выросший до четырех очков отрыв от «Барселоны» еще на шаг приблизил их к титулу. До конца чемпионата осталось пять туров.