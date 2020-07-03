Клопп: Здорово стать чемпионом, когда «Манчестер Сити» может так играть

В четверг «Ливерпуль» в своем первом матче после победы в чемпионате Англии пропустил четыре безответных гола от «Манчестер Сити» в игре 32-го тура премьер-лиги.
«Они были быстрее, чем мы думали. Играя против “Манчестер Сити”, у тебя возникают большие проблемы. У нас были шансы, мы их не использовали. Мне понравилось отношение моей команды. Разве не здорово, что другая команда может стать чемпионом, когда “Ман Сити” может так хорошо играть. “Манчестер Сити” невероятен. Я следил за ними по ходу сезона, у них не было плохих игр», — сказал Клопп, которого цитирует Би-би-си, в эфире Sky Sports.
«Мы победили чемпионов, необыкновенную команду, — отметил главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола. — Моя команда мне нравится в каждой игре. Мы старались играть в футбол, рисковать. На этой неделе они (“Ливерпуль”) выпили много пива, но приехали сюда уже трезвые, вот почему я отдаю должное нашей команде».