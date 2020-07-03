Клопп: Здорово стать чемпионом, когда «Манчестер Сити» может так играть

«Они были быстрее, чем мы думали. Играя против “Манчестер Сити”, у тебя возникают большие проблемы. У нас были шансы, мы их не использовали. Мне понравилось отношение моей команды. Разве не здорово, что другая команда может стать чемпионом, когда “Ман Сити” может так хорошо играть. “Манчестер Сити” невероятен. Я следил за ними по ходу сезона, у них не было плохих игр», — сказал Клопп, которого цитирует Би-би-си, в эфире Sky Sports.