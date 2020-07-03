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10:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клопп: Здорово стать чемпионом, когда «Манчестер Сити» может так играть

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после поражения от «Манчестер Сити» заявил, что было здорово выиграть чемпионат Англии по футболу, имея такого конкурента.

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Источник: Reuters

В четверг «Ливерпуль» в своем первом матче после победы в чемпионате Англии пропустил четыре безответных гола от «Манчестер Сити» в игре 32-го тура премьер-лиги.

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«Они были быстрее, чем мы думали. Играя против “Манчестер Сити”, у тебя возникают большие проблемы. У нас были шансы, мы их не использовали. Мне понравилось отношение моей команды. Разве не здорово, что другая команда может стать чемпионом, когда “Ман Сити” может так хорошо играть. “Манчестер Сити” невероятен. Я следил за ними по ходу сезона, у них не было плохих игр», — сказал Клопп, которого цитирует Би-би-си, в эфире Sky Sports.

«Мы победили чемпионов, необыкновенную команду, — отметил главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола. — Моя команда мне нравится в каждой игре. Мы старались играть в футбол, рисковать. На этой неделе они (“Ливерпуль”) выпили много пива, но приехали сюда уже трезвые, вот почему я отдаю должное нашей команде».

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Манчестер Сити
4:0
Первый тайм: 3:0
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 322.07.2020, 22:15 (МСК UTC+3)Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп ГвардьолаЮрген Клопп
Голы
Кевин Де Брейне25′
Рахим Стерлинг(Фил Фоуден)35′
Фил Фоуден(Кевин Де Брейне)45′
Алекс Окслейд-Чемберлен66′
Составы команд
31Эдерсон
1Алиссон
22Бенжамен Менди
41′
4Виргил ван Дейк
50Эрик Гарсия
26Эндрю Робертсон
8Илкай Гюндоган
3Фабинью
16Родриго Эрнандес
14Джордан Хендерсон
90+1′
17Кевин Де Брейне
11Мохамед Салах
47Фил Фоуден
12Джо Гомес
24′45′
2Кайл Уокер
56′73′
15Алекс Окслейд-Чемберлен
27Жоау Канселу
66Трент Александр-Арнолд
76′
14Эмерик Ляпорт
79′
76Неко Уильямс
30Николас Отаменди
5Джорджиньо Вайналдум
62′
7Рахим Стерлинг
79′
8Наби Кейта
20Бернарду Силва
9Роберту Фирмину
62′
9Габриэл Жезус
58′
27Дивок Ориги
26Рияд Махрез
10Садио Мане
85′
18Такуми Минамино
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)11
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые3
8Фолы7
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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