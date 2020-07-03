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10:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Боруссия» согласовала переход 17-летнего Беллингема за 23 млн евро

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» договорилась с английским «Бирмингемом» о трансфере футболиста Джуда Беллингема, сообщает Goal.com со ссылкой на Bild.

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Источник: Reuters

По информации издания, переход 17-летнего полузащитника обойдется «Боруссии» в 23 миллиона евро, а с игроком будет подписан контракт сроком на пять лет. Руководство «черно-желтых» ожидает, что Беллингем в перспективе достигнет уровня соотечественника Джейдона Санчо, который стал игроком «Боруссии» в том же возрасте.

Ранее СМИ сообщали, что на Беллингема также претендовали «Манчестер Юнайтед», лондонские «Арсенал» и «Челси».

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Беллингем является воспитанником «Бирмингема». За основную команду хавбек провел 38 официальных матчей, забил четыре гола. В активе футболиста два мяча в трех встречах за юношескую сборную Англии (для игроков до 17 лет).

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