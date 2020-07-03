СМИ: «Боруссия» согласовала переход 17-летнего Беллингема за 23 млн евро

По информации издания, переход 17-летнего полузащитника обойдется «Боруссии» в 23 миллиона евро, а с игроком будет подписан контракт сроком на пять лет. Руководство «черно-желтых» ожидает, что Беллингем в перспективе достигнет уровня соотечественника Джейдона Санчо, который стал игроком «Боруссии» в том же возрасте.